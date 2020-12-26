Yılbaşı gazinosunda online söyleyecek

ÜNLÜ Türk pop müziği sanatçısı Işın Karaca, önemli bir projeye imza attı. Karaca, pandemi nedeniyle işsiz kalan müzisyenlere yardım amacıyla yılbaşında online söyleyecek. "Işın Karaca Yılbaşı Gazinosu"nda sahne alacak olan sanatçı, Biletix'ten elde edilen gelir ile fon oluşturup tüm Türkiye'deki işsiz müzisyenlere yardım edecek. Bir süredir İzmir Urla'da yaşayan Karaca, Ege'de müzik çalışmalarını sürdürdüğünü belirterek, "Aklımda hep müzisyen arkadaşlar vardı. Online gazino projesini düşündüm ve biletixle böyle bir projeye kalkıştık. Tüm müzikseverlerden destek bekliyoruz. Yapmanız gereken biletix sitesine girip online bilet almak" dedi. Bu proje ile "İyilik kazanacak" diyen Işın Karaca, herkesi 31 Aralık yılbaşı akşamı Işın Karaca Gazinosu'na bekliyor.