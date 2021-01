Bu şehirlerde vegan olmak harika

Beslenme tercihini yalnızca doğanın sağladığı besinlerden yana yapan kişilere vegan denir. Peki nasıl vegan olunur? Et, süt, peynir hatta kimine göre bal tüketiminin yerine aynı besinleri içeren bitki temelli yemeklerle beslenerek. Acaba gideceğim şehirde yemek bulmak kolay olacak mı? Bu soruların cevabını veganlar için kolaylaştırdık. İşte dünyanın en iyi vegan dostu şehirleri rehberi.



İtalya

DAHA çok makarna ve hamur işi odaklı olan İtalyan yemekleri doyurucu yiyecekler arayanlara da leziz seçenekler sunuyor. Roma'da ne yenir diye merak edenlere, vegan pizza bulmanız gayet olası. Bu akımın yaygınlaşmasıyla geleneksel olarak vegan ürünlerle yapılmayan yemekler de et ve süt ürünü kullanılmadan hazırlanıyor. Domates ve fesleğenle enfes tatlar yakalayacağınız İtalya turunuz sırasında marine edilmiş enginar yemeyi de ihmal etmeyin. Tadı tuzu olur mu diye merak edenlere yerinde denemelerini tavsiye ederiz.



Tayvan

PEK duyulmasa da Tayvan halkının yüzde 10'undan çoğu vejetaryendir. Hatta devlet sağlıklı yaşam hakkında halkı teşvik ediyor. Hal böyle olunca Tayvan mutfağı vegan ve vejetaryenler için mükemmel bir seçenek oluyor. Vegan tatil seçenekleri arıyorsanız ilk denemeniz gereken yerlerden biri Tayvan.



Hindistan

HİNDİSTAN veganlar için en iyi seçeneklerden birisi. Bunun nedeni restoran menülerinin genellikle vegan olan ve olmayan olarak ayrıldığı bir ülkeden bahsediyoruz. Yumurta vegan mı sorusuna bir cevabımız var. Maalesef yumurta vegan olmayan besinler arasında yer alıyor. Süte gelirsek Hindistan'ın kuzeyinde süt yaygın olarak tüketiliyor ancak güneyde bunun yerini hindistan cevizi sütü alıyor.



Kaliforniya

VEGANLIK özellikle Amerika'da hızlıca yaygınlaşırken sebze temelli yiyecek tüketilen restoran veya kafelerin de sayısı gün geçtikçe artıyor. Vegan beslenmenin muhteşem sunumla buluştuğu yeri arıyorsanız Los Angeles bunun tam yeri. Hollywood ünlülerin de yaşadıkları şehir olması vesilesiyle Los Angeles kafe ve restoranları göz kamaştırıyor desek yeridir.



Amsterdam

EĞLENCE turizmiyle daha çok bilinen Amsterdam abur cubur diyebileceğimiz kategorideki yemekleriyle de biliniyor. Instagram hesabınızı renklendirip canlandıracağınız muhteşem seyahat fotoğrafları için en iyi yerlerden biri de Amsterdam.



New York

FİLMLERDEN ve dizilerden neredeyse tanıdığımız şehir New York, aktivite çeşitliliğiyle olduğu kadar yaratıcı yemekleriyle de ön plana çıkıyor. Vegan olmayanların da bayılacağı New York usulü tostlar, tıka basa dolu bagel'lar aklımıza gelen yalnızca birkaçı. New York tatili yapıp da Amerika'dan dönmek olmaz.



Phuket

TAYLAND'TA veganlık o kadar yaygın ki Phuket adasında her sene vegan festivali düzenleniyor. Tarihleri takip ederek Phuket tatilinizle birlikte bu etklinliğe katılmayı düşünebilirsiniz. Dilerseniz dolunay partileri olarak adlandırılan gecelere katılabilir, unutulmaz bir deneyim yaşayabilirsiniz.



Ürdün

DOĞU mutfağı ağırlıklı olarak et eksenli olsa da vegan meze çeşitleri yadsınmayacak derecede fazla sayıda. Humus, babagannuş hatta falafeli düşündüğünüz zaman ağzınız sulanabilir. Vegan olmayanların da doya doya yiyeceği mezelerle dolu bir doğu tatili için, Ürdün iyi bir seçenek.