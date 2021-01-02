Kendi tasta yatıyor kedisini havlulara sarıyor

İzmir Tire'de, sokağa çıkma kısıtlamalarının yaşandığı hafta sonunda objektiflerimize takılan bir görüntü 'helal olsun' dedirtti. Soyadını kimselerin bilmediği zihinsel engelli İbrahim adlı şahıs, soğuk kış günlerinde sokaklarda beton zemin üzerinde yatarken, yemeğini paylaştığı kedisini üşümesin diye havlulardan yaptığı yuvada yatırması dikkatlerden kaçmadı.

ASLAN YÜREKLİ İBO

Tirelilerin yakından tanıdığı ve 'İbo' diye seslendiği zihinsel engelli evsizin hayvan sevgisi ile dolu bu davranışı görenlerin takdirini topladı. Onu yakından tanıyan esnaflar, "Kimseyle konuşmaz. Zaten ne söylediği de genelde anlaşılmaz. Yemek, kıyafet ve ayakkabı gibi ihtiyaçlarını ortaklaşa karşılıyoruz. Bütün gün Tire'nin sokaklarında gezer, dolaşır. Bebekler ve oyuncaklarla oynar. Parayla işi olmaz. Çevresinde her zaman kedi ve köpek gibi sokak hayvanları bulunur. Onlara sevgi ve şefkatle yaklaşır. Kendisi çoğu zaman aç kalsa da yemeğini sokak hayvanlarıyla paylaşır. Yaşam hikayesini, başından neler geçtiğini bilmiyoruz. Sokak hayvanlarına yapılan şiddetin tavan yaptığı bu günlerde onun sevgi dolu kocaman yüreğiyle hayvanlara yaklaşımı herkese örnek olmalı" şeklinde konuştular.

NADİR UYSAL