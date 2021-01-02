Memleket özleminden doğan lezzetler

Doğup büyüdüğü topraklardan, memleketlerinden hiç kopamamış insanların hikâyesi bu. Bu toprakların kültürüne, zenginliğine, zengin ürün çeşidine değer katmak için bir hayalin, bir rüyanın peşinden koşarak başarıya ulaşan gencin ve markasının öyküsü bugün Lezzet Durağımızda... Manisa'da 350 yıllık bir geleneği zeytinle yaşayan zeytinle kuşaklararası bir bağ kurup geliştiren, sevgiyle büyüten ata miraslarını yüzyıllardır koruyan bir inancı anlatmak... Girit'in Hanya köyünden 1850'li yıllarda Kırkağaç'ın Öveçli köyüne göç eden Ok Ailesi'nin zeytinle sevgi dolu ibretlik yaşam öyküleri incelemeye değer.



MEMLEKET HAVASI

Ok ailesini genç dinamik başarılı eğitimli 4. kuşak temsilcilerinden M.Taha Ok ailesinden almış olduğu köklü kültürü birikimi, memleketinin zengin iklimini ve ürün çeşitliliğini birleştirerek Üniversite yıllarında hayalini kurduğu "Organik Teyze" markasını kurar. Aslında her şey ilk defa evinden uzak kaldığı öğrencilik yıllarında, alıştığı lezzetlere olan hasreti ile başlar. Yurt dışında kaldığında ise annesi Sevinç hanımın elleri ile hazırlamış olduğu lezzetleri özler M.Taha Ok... Sağlıklı, doğal ve taze gıda üretimi yapan bir markanın hayalini kurmaya başlar... Üniversite eğitimini tamamladıktan sonra hayalini gerçekleştirmek üzere memleketine, doğup büyüdüğü Manisa, Kırkağaç Öveçli köyüne; yani baba ocağına döner.



TECRÜBELERİ YORUMLADI

1926 yılından bu yana sofralık zeytin ve zeytinyağı üretimi yapan ailesinden edindiği bilgi ve tecrübeleri yorumlayarak yola koyulur... "Ev yapımı" olarak tabir ettiğimiz geleneksel üretim modelini kendilerine ilke edinerek sağlıklı, taze, doğal meyve ve sebzeleri toplayıp, sağlığa zararlı koruyucu katkı maddesi kullanmadan hazırlayıp, özenle ambalajlayıp tüm Türkiye'ye ulaştırır... Öveçli, kuzey rüzgârlarına açık olsa da, Akdeniz mikro-klimasına sahip, zeytinleri ve zeytinyağları birçok makaleye konu olmuş uluslararası ödül almış bir köy... TÜBİTAK ve Amerikan Bilim Dergisi AOCS'de yayınlanan makalede, kimyasal ve duyusal analizleri bakımından bu bölgenin, dünyanın en önemli zeytinyağı markaları ile aynı özelliklere ve değerlere sahip olduğu vurgulanmış. Öveçli köyünün gelişimine Ok Ailesi, geçmişten bugüne büyük katkı sundu. Öveçli bu sayede zeytinyağı piyasasında adı, lezzeti, tadı bilinen bir bölge oldu.



HER ŞEYİN BAŞI SAFLIK

Organik Teyze lezzetleri, Öveçli köyünün özel ikliminde yetişen, ailesinin sahip olduğu bahçelerde başlar ve mutfağınıza kadar uzun ve emek dolu bir yoldan geçerek gelir. Aile geleneği olan zeytin ve zeytinyağının yanında erişte, reçel, pekmez, marmelat, salça ve sirke üretimlerine köylü kadınlarının maharetli ellerinin ürünüdür... Yunt dağlarına sırtını güvenle yaslamış güzel köylerinden dağlarından tertemiz hiçbir işleme tabi tutmadan Organik Teyze markası ile tüm Türkiye'ye ulaştırıyor.



SÜRDÜRÜLEBİLİR VE ÇEVRECİ

Organik Teyze markasının kurucusu M.Taha Ok "Zeytin başta olmak üzere birçok meyve, sebze, bakliyat çeşidi yetiştiriyoruz. Tüm süreçlerimizde doğayı koruyor ve çevre kirliliğine sebep verebilecek hiçbir malzemeyi (onaysız ilaç, uygun olmayan gübre vb.) kullanmıyoruz. Her bir fidanımızı

mızı ve ağacımızı tek tek takip edip bireysel ihtiyaçlarına göre uzman ekip-lerimizin kontrolünde bakımlarını yapı-yoruz. Topraklarımızı, bahçelerimizin ve ağaçlarımızın sahip olduğu ekosis-temi bozmamak için minimal düzeyde işliyoruz" dedi.Ok sözlerine şöyle devam etti: Bu niyetlerle ve özenle hayata geçirdiği-miz Organik Teyze ailesi olarak bizler; öncelikle çocuklarımızın daha sağlık-lı gıdalar ile beslenebilmesi ve sizle-rin hasretini çektiğiniz; o tadından önce kokusuyla mest olduğunuz yöre-sel lezzetlere ulaşabilmeniz için büyük bir heyecanla çalışıyoruz. Üretimden, tüketime uzanan; kısa gibi görünen fakat hiç de öyle olmayan bu yolculu-ğun; başta hijyen kuralları, kalite stan-dartları, ambalajlama evresi olmak üzere tüm süreçleri annem Sevinç hanım tarafından büyük bir titizlikle takip edilmekte ve tarafınca onaylan-mayan hiçbir ürün, tüketicimize sunul-mamaktadır.



ATALARINDAN MİRAS

Zeytin ve Zeytinyağı: Köyleri Öveç-li'nin ikliminde yetişen ödüllü zeytinve zeytinyağlarını Atalarından dedelerin-den aldığı mirası aynı şevk ve heyecan-la yeni usul ve yöntemlerle geliştirerek devam ettiriyorlar.Tahin: Manisa'nın bereketli toprak-larında yetişen beyaz susamdan gele-neksel usullere göre üretilmiştir. Sirke: Kendi bahçelerinde yetiştirmiş oldukları meyveleri özen-le toplanıp ayıklanıp temiz-lendikten Doğal ferman-tasyon sürecine tabi tutularak en az 12 ay bekletilerek sirkeleri oluştu-rulmuştur. İçinde elma ve canlı mikroorganizmalar dışında herhangi bir bileşen katkı maddesi vb. yoktur.