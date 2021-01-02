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Haberler Cumartesi Pelus çantalar markaların gözdesi

Pelus çantalar markaların gözdesi

Pelus çantalar markaların gözdesi

2.1.2021

UZUN yıllardır popüler olma özelliğini koruyan ve bazı zamanlarda ortadan kaybolan tüylü peluş çantalar sonbahar kış sezonuna damga vurmaya hazırlanıyor. Moda haftası çer-çevesinde düzenlenen marka defilelerinde bol bol karşımıza çıkan bu modelleri siz de ter-cih edebilirsiniz. Her parça ile kombinlenmeye uygun çanta-ların boyutları da fonksiyonel kullanıma oldukça uygun. BAŞTA Channel, Gucci, Luis Vuitton ve Fendi gibi marka-lar yeni sezon tasarımlarında bu model tüylü peluş çantalar ağırlık veriyor.

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