Pelus çantalar markaların gözdesi

UZUN yıllardır popüler olma özelliğini koruyan ve bazı zamanlarda ortadan kaybolan tüylü peluş çantalar sonbahar kış sezonuna damga vurmaya hazırlanıyor. Moda haftası çer-çevesinde düzenlenen marka defilelerinde bol bol karşımıza çıkan bu modelleri siz de ter-cih edebilirsiniz. Her parça ile kombinlenmeye uygun çanta-ların boyutları da fonksiyonel kullanıma oldukça uygun. BAŞTA Channel, Gucci, Luis Vuitton ve Fendi gibi marka-lar yeni sezon tasarımlarında bu model tüylü peluş çantalar ağırlık veriyor.