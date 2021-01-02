Ugg dönüşe geçti

Ugg modasına geri dönülüyor olması kimine göre iyi, kimi-ne göre de kötü bir haber olabilir. İki sene öncesine kadar altın çağını yaşayan ancak bir süredir gözden düşen UGG botlar tekrar-dan hayatımıza geri dönü-yor. Üstelik parlak UGG modellerini gece dışarı çıkarken kombinlemek de mümkün. Eylül ayından bu yana artış gösterir-ken, ona yeniden kucak açanların başında Emily Ratajkowski geliyor. Özellikle camel süet önümüzdeki günler-de trend topic olacak. Haliyle camel rengi ve süete benzer pek çok parça kara borsaya çıkacak