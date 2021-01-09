Antikadan tesbih yapıyor

Manisa'da çocukluğundan bu yana tespihlere meraklı olan Alper Çece, unutulmaya yüz tutmuş eski çatal, kaşık, bıçak saplarına yeniden hayat vererek, tespih yapıyor. Şehzadeler ilçesindeki küçük dükkanında çalışan tespih ustası Çece, özellikle koleksiyoncular tarafından toplanan eski malzemeleri ebatlarına göre işleyerek ışıl ışıl tespihlere dönüştürüyor.

Bu mesleği kendiliğinden öğrendiğini anlatan Çece, yaptığı tespihlere çevresinin büyük ilgi gösterdiğini söyledi.





KATALİNİ İŞLİYOR

Eski katalin denilen malzemenin dua tanelerine dönüşmesinin meraklılarından ilgi gördüğünü ifade eden Alper Çece, "Yaklaşık 9 yıldır tespih işiyle ilgileniyorum.Kullanım açısından ömrünü tamamlamış antika çatal bıçak takımlarının saplarını, eski bilardo toplarını, şamdanları, törpüleyerek tespihe dönüştürüyorum. Bu eski ürünlerin sap kısımları genellikle katalin denilen değerli malzemeden yapılıyor.

Ben de bunları antikacılardan, vatandaşlardan topluyorum.

Bu tespihler oldukça değerlidir. Bir bilardo topundan bir tespih çıkıyor.

Bu katalin malzemesi kolay bulunmuyor, temini zor malzemelerden biri. 1940'lı yıllarda katalin üzerinde bıçak, kaşık, çatallar zengin sofralarında bulunacak bir aksesuar olarak üretilmiş, zengin ailelerinin özel günlerinde kullandığı eşyalar olarak üretilmiş. Antika değerinin olması ve bekledikçe sert bir hal almasından dolayı tespihi güzel oluyor" diye konuştu.



1500 LİRADAN BAŞLIYOR

Mesleğinin ustalık gerektirdiğini ifade eden Çece, bir tespihe günlerce emek verdiğini anlattı. Alper Çece, "Eski malzemeleri tespih haline getirmek oldukça meşakkatli.

Bazen bir tespihle 3 gün uğraşıyorum. Katalin tespihler bin 500 liradan aşağı satılmıyor. Eski malzeme olduğu için değeri var, ayrıca ustalık da gerektiriyor. Kehribar tespihlerin hammaddesi Baltık ülkelerinden geliyor. Kalitesi ve fiyatı ona göre değişiyor. Fiyatı da bin liradan başlıyor. İnsanların ilgisi de oldukça yüksek" diye konuştu.

Tespihlerin genellikle aksesuar amaçlı kullanıldığını dile getiren Çeçe, "Doğal kehribar sağlık açısından da ilgi görüyor. Anne babalar küçük çocukları için tercih ediyor.

Guatr hastaları kehribar taşlarının iyi geldiğini düşünerek satın alıyorlar" dedi.



Nermin UÇTU