Yoğunlaştırılmış dijitalleşme çağı

2021'de sağlıktan finansa, turizmden eğitime, perakendeden bankacılığa kadar her sektörde veri analizine dayalı yapay zeka teknolojilerinin kullanıldığı köklü değişiklikler yaşanacak. Uzaktan teşhise imkan veren medikal ekipman teknolojileri, uzaktan iş birliği ve paylaşım platformları, dijital eğlence içerikleri ve evlerimizin kapısına son kilometre hizmet/ürün sağlayan iş modelleri en ön planda olacak. Öte yandan robot asistanlar ve araç otomasyonları da daha çok konuşulacak.



FINTECH DEVRİMİ

Pandemiyle insanların finansal teknolojilere (fintech) ve alternatif ödemelere olan yaklaşımları olumlu yönde değişti. Bu yüzden 2021 yılında fintech devrimi ivme kazanacak. Açık bankacılık kavramı hem fintech hem de bankacılık sektörünün geleceği yeniden şekillendirecek. Artık kullanıcılar hangi banka veya finansal kuruluş ile çalışıyor olursa olsun, bu kurumlardaki hesaplarına onlara en iyi deneyimi sağlayan uygulamalar üzerinden ulaşabilecek. Bundan böyle rekabet, kullanıcı deneyimi üzerinden şekillenecek.



TEMASSIZLIK YÜKSELECEK

Pandeminin en önemli etkilerinden biri de temassız teknolojiler konusundaki bilincin artması ve bu teknolojilerin daha da yaygınlaşması... Kullanıcıların dijital ürün ve hizmetlere her geçen gün daha fazla yönelmesi ile birlikte kurumların veri tabanlarında biriken veri hızla artıyor. Temassız ödeme teknolojilerinin 2021 yılının trendleri arasında güçlü bir yeri olacak. Çünkü veri artık daha da kıymetli.



SİBER GÜVENLİĞİN ÖNEMİ ARTACAK

Dijitalleşme bazı tehditleri de beraberinde getiriyor. Siber güvenlik konusu her zamankinden daha da önemli... Siber ortamlardaki bilgi ve operasyon güvenliğini sağlayan, riski önleyen uygulamalar daha çok ön plana çıkıyor. Siber güvenlik pazarında yapay zekanın pazar payının 2026 yılına kadar 38.2 milyar doları bulacağı öngörülüyor.



UZAKTAN ÇALIŞMA YAYGINLAŞACAK

Önümüzdeki yılda çoğu şirketin evden çalışmaya devam edecek. Dropbox ve Twitter bu çalışma sistemini kalıcı hale getirdi. Microsoft ve Facebook çalışanları ise 2021'in sonuna kadar ofislere dönmeyecek. Salgın öncesi birçok şirket için tercih edilmeyen bu çalışma yöntemi, orta ve küçük ölçekli şirketler için de geçerli oldu



HIZ ÇAĞI

5G teknolojisi ön plana çıkacak. Küresel çapta kullanılmaya başlanacak olan bu teknoloji, telekominikasyon sektörü dışında, diğer sektörlerde de köklü değişiklikler yapacak. E-ticarete olan yönelimin artmasıyla tüketicinin en önemli beklentisi özellikle de günlük ihtiyaçlar için de hız haline geldi. Yeni nesil e-ticaret kavramı, hızlı ticaret gelecek dönemin en önemli trendi olacak.



ONLINE MARKET VE YEMEK SİPARİŞİ

Değişikliğin en çok yaşandığı alanların başında ise online market alışverişleri geldi. Salgın döneminde kazanç sağlayan sektörlerden biri de online yemek teslimatı ve market alışverişi oldu. Pandemi sürecinde iyi bir deneyim elde eden müşteriler için bu satın alma alışkanlığı kalıcı olacaktır.



DİJİTAL SAĞLIK ÇÖZÜMLERİ

Covid-19 nedeniyle talebin hızla arttığı sağlık endüstrisi için yenilik artık bir seçenek değil zorunluluk haline geldi. İçinde bulunduğumuz durum itibari ile uygun fiyatlı, ölçeklenebilir ve sürdürülebilir dijital sağlık çözümlerinin geliştirilmesi ve benimsenmesi gerekli. Bu alanda birden fazla yenilik bizleri bekliyor.