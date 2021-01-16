Çocuklar sanat ve felsefe ile bulusuyor

ÇOCUKLAR sanatla online buluşmaya yeni yılda da devam ediyor. Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesi Öğrenme Programları, 5-14 yaş grubuna çocuklara yönelik etkinlikleri Ocak ayı boyunca hafta sonları gerçekleşiyor. Çevrimiçi atölyeler, resimden grafitiye, felsefeden santranca geniş bir yelpazeden temalar içeriyor.

SATRANÇ VE TARİH

DOODLE Atölyesi'nde çocuklar, karalama veya gelişigüzel çizme olarak da tanımlanabilecek doodle çizimleriyle kendi karakterlerini oluşturuyor. Santraç Atölyesi'nde çocuklar satranç taktiklerini ve klasik oyunları inceleyecek; dikkat, plan yapma ve problem çözme becerisini artırmaya yönelik oyunlara katılıyor. Böylece satrancın kontrollü zaman kullanımı, farklı işlevlere sahip taşlardan hareketle organizasyon becerisi ve empati yeteneği gibi unsurlara katkılarından faydalanabilecekler. İlk şehir ne zaman kuruldu? Bu şehirde nasıl evler vardı? Yaşadığınız şehri nasıl görüyorsunuz? Geçmişten bugüne şehirlerin tartışılacağı Hayalimdeki Şehir Atölyesi'nde katılımcılar aynı zamanda kendi şehirlerini de tasarlayabilecek.



RESİM VE FELSEFE

ÇOCUKLARA eleştirel bakış açısı, yaratıcı düşünce ve ifade güçlerini geliştirmeleri için araçlar sunan Felsefe Atölyesi, felsefi soruların rehberliğinde gerçekleştirilen çalışmalar içeriyor. Çocuk edebiyatı metni, kısa film veya şarkı formatında eserler üzerinden kavram ve olayları irdelemenin amaçlandığı çalışmada, çocuk kitapları yazarı Leo Lionni'nin Pezzetino adlı kitabı parça ve bütün ilişkisi, birey olma, ait olma/olmama, kimlik konuları ele alınıyor. Ressamlarla Renklerin İzinde Atölyesi'nde çocuklar Mondrian, Gauguin, Picasso ve Van Gogh'un da aralarında bulunduğu ressamların eserleri rehberliğinde renk kavramı üzerine düşünecek, sonrasında da bu çalışmadan hareketle kendi tablolarını oluşturacak. Grafiti üzerine interaktif bir sunum içeren Grafiti Atölyesi'nde dünyanın önde gelen grafiti sanatçılarından Eduardo Kobra'nın çalışmaları incelenecek. Grafiti türleri ve terimlerine dair bilgilendirilecek katılımcılar aynı zamanda kendi grafiti tasarımlarını gerçekleştirecek.