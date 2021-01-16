Dijital sohbette alternatif yollar

İŞTE WHATSAPP'A ALTERNATİF SOHBET UYGULAMALARI:

BiP: BiP, kullanıcılarına güvenli, hızlı ve kaliteli bir hizmet sunuyor. BiP uygulamasını kullanan kullanıcılar, konum paylaşma, mesajlaşma, görüntülü konuşma, grup sohbeti, caps yaratma ve para transferi gibi çeşitli özelliklerden faydalanabiliyor. Bunun yanı sıra kullanıcılar, uygulamada bulunan özellik ile yabancı dilleri anında çevirebiliyor. Ayrıca yerli sohbet uygulaması tüm operatörler tarafından kullanılabiliyor.



Dedi: Dedi, uçtan uca korumalı olan güvenli bir haberleşme uygulamasıdır. Uygulama içindeki veriler hiçbir yerde saklamadığı için herhangi bir güvenlik sorunu teşkil etmez. Ayrıca yerli bir uygulama olması onu WhatsApp'a alternatif olan sohbet uygulamaları arasında öne çıkarıyor. Dedi uygulaması ile dilediğiniz gibi sesli ve görüntülü arama, sesli mesajlaşma, grup sohbeti ve konum paylaşımı yapabilirsiniz.



Telegram: Telegram, WhatsApp'ın yeni sözleşmesi çıktıktan sonra WhatsApp'a alternatif sohbet uygulamaları arasında en çok tercih edilen uygulama oldu. Açık kaynak kodlu ve Bulut tabanlı olan uygulama, mobil, tablet ve bilgisayar gibi cihazlarda kullanılabiliyor. Ayrıca Rus yapımı uygulama, sesli arama, mesajlaşma ve belge gönderimi gibi birçok özellik sunuyor.



Line: Ücretsiz bir şekilde kullanılabilen Line'da mesajlaşmanın yanı sıra dilediğiniz şekilde sesli ve görüntülü aramalar yapabilirsiniz. Ayrıca oyun, müzik ve eğlenceli sticker'lar gibi pek çok özellikten de faydalanabilirsiniz.



WeChat: WeChat, Çin menşeili bir uygulama olarak ön plana çıkıyor. Oldukça popüler bir uygulama olan WeChat, kendi içinde tıpkı WhatsApp gibi görüntülü ve sesli arama, mesajlaşma, konum ve dosya paylaşma gibi pek çok özellik barındırıyor. Bu nedenle WhatsApp'a karşı güçlü bir alternatif olarak görülüyor



Wire: Sohbet uygulaması Wire, telefon numarası verilmeden kullanılabildiği için çok tercih ediliyor. Uygulamayı kullanmak isteyen kişilerin telefon numarası yerine sadece e-posta adreslerini vermeleri gerekiyor. Uçtan uca şifreleme özelliği bulunan Wire'da her sohbet uygulamasında olduğu gibi sesli arama, mesajlaşma gibi birçok özellik mevcut. Wire ayrıca, Android, iOS, macOS ve masaüstünde kullanılabiliyor.



Threema: Bu sohbet uygulaması ile insanlara ulaşmak için telefon numarası yerine 8 haneden oluşan Threema kimliği kullanırsınız. Threema ile gönderdiğiniz mesajlar iletildikten sonra silinir ve kişi listeleriniz uygulamada değil, telefonunuzda saklanır. Üst seviye güvenlik sunan sohbet uygulamasında sesli arama, mesajlaşma ve grup sohbetleri gibi birçok özellik bulunur. Ayrıca tarayıcı üzerinden de güvenli bir şekilde kullanılabilir.



Signal: Ücretsiz ve açık kaynaklı olan uygulama, uçtan uca şifreleme kullanarak kullanıcılarının güvenliğini sağlıyor. Uygulamayı kullanan kullanıcılar, başta mesajlaşma ve sesli arama olmak üzere birçok özellikten faydalanabiliyor. Ayrıca uygulama masaüstü olarak da kullanılabiliyor. Şunu da belirtmeliyiz ki Signal, pek çok güvenlik uzmanı tarafından tavsiye edilen bir uygulamadır.



Viber: En iyi sohbet uygulamaları arasında yer alan Viber, yurt dışında çok kullanılıyor. Oldukça yaygın olan uygulama, WhatsApp'ta bulunan özelliklerin hepsini kendi içinde barındırıyor. Ayrıca uygulama içindeki "Gizli Sohbet" adlı özellik ile sohbetler gizlenebiliyor.



Kontalk: Ücretsiz ve açık kaynak kodlu bir uygulama olan Kontalk, maliyeti kendi aralarında bölüşen bir grup gönüllü tarafından yönetiliyor. Uygulamayı özel kılan şey ise iletişim kanallarının tamamen şifrelenmesi ve uçtan uca şifreleme sayesinde güvenlik sorunu olmamasıdır.



Skype: WhatsApp'a alternatif sohbet uygulamaları arasında bulunan Skype, sadece görüntülü arama için değil, mesajlaşma uygulaması olarak da tercih ediliyor. Ayrıca her cihazda ücretsiz bir şekilde kullanılabiliyor.