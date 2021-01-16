Hayata tutunuşun öyküsü “Damla Damla Yaşamlar”

Emekli matematik öğretmeni ve Konya Akşehir'deki yerel bir gazetede (Pervasız) köşe yazan Tacide Sema Soykan, "Sen Nereden Bileceksin Seni Hala Sevdiğimi" adlı ilk kitabından sonra 10. ve son kitabı "Damla Damla Yaşamlar"ı çıkardı. Yerel gazetelerde yayınlanan köşe yazılarından derlediği makaleleri kitabına taşıyan Soykan, "2005 yılında Afyon'da geçirdiğim ağır bir trafik kazası sonucu hastanede 8 ay tedavi gördüm. Mucizevi bir şekilde hayata tutundum ve bu esnada günlükler yazıp rahatlamaya çalıştım. Bu günlüklerim ve sonrasında kaleme aldıklarım, yerel gazetelerde köşe yazısı olarak yayınlandı. 5 yıl boyunca gazetelerde çıkan yazılarımın arasından seçtiklerimi de bu kitabımda bir araya getirdim. Çok akıllı bir kadın olan annemin hayattayken bana söylediklerini de annem derdi ki cümleleriyle kitabıma ekledim" dedi. Yazmanın kendisi için nefes almak ve yemek yemek gibi bir ihtiyaç anlamına geldiğini vurgulayan Soykan, kitaplarının tanımadığı insanların kütüphanelerinde yer almasının muhteşem bir duygu olduğunu belirtti. 9 bin adet basılan deneme türündeki kitabın 5 bin tanesini İzmir'deki bir huzurevine bağışlayan Sema Soykan, kalan 4 binini de yakın arkadaşlarına ve sevdiklerine hediye ediyor.

ERCAN AKGÜN