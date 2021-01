Kadın erkek el işinde buluştu

Pandemi ile birlikte tüm yaşamımız değişti. Eskiden yapabildiğimiz birçok şey şimdi sadece hayallerimizi süslüyor. İşe gidebilmek, giyinip süslenip dışarı çıkmak bile lüks haline geldi. Evde çok fazla zaman geçirince kendimize yeni uğraşlar da edinmeye başladık. Örgü, takı tasarım, mobilyaları boyayıp yenilemek, oyuncak örmek, yemek yapmak gibi... Daha önce kadınların büyük ilgi gösterdiği bu hobilere bu süreçte erkekler de dahil olmaya başladı. Artık erkekler de eşleriyle birlikte takı tasarlayıp, örgü örmeye, dekoratif süs eşyaları yapmaya başladı. Çünkü bu uğraşlar sadece vakit geçirmek için değil.



ALİHAN BOZKURT

Burası 54 yıldır var. Eskiden insanlar kendi giyeceklerini örerlerdi. Hazır giyim yoktu. Şimdi artık hobi olarak örüyorlar. Mevsim itibariyle bizim zaten yoğun dönemimiz ama bu yıl daha çok ilgi var. Pandemi döneminde hanımlar yeniden örgüye yöneldi. Çünkü evden çıkamadıkları için bol vakitleri var ve bu vakti el işi yaparak değerlendiriyorlar. Özellikle oyuncak bebek, battaniye, atkı ve boyunluklara ilgi büyük.



BUKET GÜN

Ben yaptıklarımı yaz sezonunda açtığım standlarda satıyordum. Satışlar yok ama üretim için bol vakit var. Bu ara sadece üretiyoruz.



DİLBER ÇİFTÇİ

Eskiden satmak için yapıyordum artık evde oyalanmak için sadece kendime ve yakınlarıma hediye olarak yapıyorum. Kardeşim ev hediyesi olarak sehpa yapacağım onun için malzeme bakıyorum.



TARIK KIRKPINAR

Özellikle amigurimi bebekler, çanta kitleri, köpek tasmaları, tokalar yapıyor insanlar... Bizim hanımlar oldukça hamarat çıktı. Ayrıca evde otururken çok iyi para kazananlar var hatta kendi markasını kurup internetten satış yapanlar markalarla anlaşıp onlara üretim yapanlar bile var. Artık malzeme alışverişleri de internet üzerinden yapılıyor dükkana pek fazla gelen olmuyor.



MEHMET BARIŞ

20 yıldır bu işi yapıyorum. Ahşap boyama ve el işi hobilere zaten ilgi büyüktü. İnsanlar evde durup sıkıldıkça eğilim arttı gibi. Özellikle eski ev eşyalarını yenilemeye büyük ilgi var. İnsanlar eski mobilyasını boyayıp yenileyerek hem can sıkıntısından kurtuluyor hem de evin havasını değiştirerek ruh hallerini düzeltiyorlar. Dekorasyon objelerini kendileri yapıyor, bazen eşe dosta hediye hazırlıyorlar. İnternetten satanlar da var.

psikolojimizi sağlam tutabilmenin yolunu da açıyor. Sürekli kendimizi dinlemek yerine zihni başka yere odaklamayı sağlıyor. Özellikle boncuk ve takı malzemeleri satan dükkanlarda artık erkekleri de çokça görmek mümkün. Her ne kadar halk eğitim ve kursların kapalı olmasından dolayı işleri azalmış olsa da yeni



MEHTAP AVCI

Yıllardır hobilerimden geçimime katkı sağlıyorum. Meslek lisesi mezunuyum uzun zamandır dikişle uğraşmıyordum. Pandemi döneminde kendimize maske yapmaya başladım. Etrafımda isteyen çok olunca maske üretmeye başladım. Yıkanabilir pamuklu, kişiye özel maskeler yapıyorum.

müşteriler edinmeye başladı hobi marketler. Kemeraltı'ndaki hobi malzemeleri satan esnaf ve buradan alışveriş yapmaya gelen vatandaşla konuştuk. Hepsinin ortak fikrine göre bir hobi edinmek psikolojilerine iyi geliyor. Hatta bu süreçte kendilerine amatörden profesyonelliğe doğru yol çizenler bile olmuş.



TEVFİK FİKRET AYAR

Elektrik teknisyeniyim. Normalde fabrikada çalışıyorum. Eşimle birlikte su kabaklarını süsleyip abajur ve lambader yapıyoruz. Genellikle satmak için değil vakit geçirmek stres atmak için yapıyoruz. Satarsak da sadece malzeme parasını çıkartmak için satıyoruz. Artık amatörden profesyonele doğru gidiyoruz.



ŞERİFE KORKMAZ

Pandemi sebebiyle kurslar halk eğitim merkezleri kapalı. Bu yüzden işlerimizde düşüş var ama bir yandan da insanlar evde sıkılmamak için kendini takı yapmaya verdi. Takı yapmak bir işle uğraşmak psikolojilerine de iyi geliyor. Bu dönem erkek müşterilerimizde bir artış var. Genellikle eşlerine malzeme almaya onlar geliyor. Bu süreçte onlar da takı yapmaya eşlerine yardım ederek başladı. Şimdi birlikte yapıyorlar. Çünkü bu süreci bir şekilde yönetmeleri gerekiyor. Çünkü evde boş kaldıkça kendilerini dinlemeye başlıyorlar. Erkekler kendilerine teşbih, sevdiklerine hediye yapıyorlar. Merak ettikleri her tekniği biz teorik olarak onlara anlatıyoruz. Hangi malzemeleri kullanacakları konusunda yardımcı oluyoruz. Böylelikle hiç bilmeyen birisi de gelip malzemesini alıp yapabiliyor.