Kadın vizöründen hayat

ISLAND OF THE HUNGRY GHOSTS/ GABRIELLE BRADY

AVUSTRALYA'NIN açıklarında bulunan Christmas Adası, yüz binlerce yıldır dolunayla beraber göç eden milyonlarca yengece ev sahipliği yapmaktadır. Bir travma terapisti olan Poh Lin ve ailesi, adanın zorlu ve ürkütücü doğasını öğrenmeye çalışırken adanın yerlileri; adada ölenler için ayin düzenlemekte ve geceleri avlanmaktadır. Poh Lin, terapi seansları sırasında tanık olduğu umutsuzluk duygusu nedeniyle kendisinin ve ailesinin yaşamında da ürpertici bir kötülüğün uyandığını fark etmeye başlar.



SWEET BEAN/ NAOMI KAWASE

Durian Sukegawa'nın kitabından olduğu kadar Kawase'nin kişisel deneyimlerinden de parçalar taşıyan bu film, küçük bir fırın mutfağında Tokue adlı yaşlı bir kadının "an" adı verilen fasulye ezmesini yapmasıyla başlıyor. Hikaye, fırının sahibi Senataro ile Tokue arasında gün geçtikçe gelişen derin bağa odaklanıyor.



FROM THE SEA TO THE LAND BEYOND/ PENNY WOOLCOCK

From the Sea to the Land Beyond adlı bu muhteşem belgeselde, İngiliz sahillerinin detaylarına iniliyor. İngiliz Film Enstitüsünün 100 yıllık mirasından yararlanarak oluşturulan From the Sea to the Land Beyond, British Sea Power adlı müzik grubunun ve başarılı yapımcı



IN A BETTER WORLD/SUSANNE BIER

ANTON, Danimarka'nın refah düzeyi yüksek şehirlerinden birinde oturan ve Afrikalı göçmenlere yardım ettiği işine trenle gidip gelen bir doktordur. Bu birbirinden son derece farklı iki dünya arasında sıkışan Anton ve ailesi, kendilerini "intikam" ve "bağışlama" arasında bir seçim yapmak zorunda bulur. İki çocuk sahibi Anton ve Marianne çifti, boşanmaya karar verir ve ayrı yaşamaya başlar. En büyük oğulları olan Elias, okuduğu okulda diğer öğrenciler tarafından rahatsız ediliyordur. Ancak babasıyla birlikte Londra'dan buraya yeni taşınan Christian, Elias'ı bu zorbalıklardan koruyacaktır. En İyi Yabancı Film Dalı'nda Oscar Ödülü'ne sahip filmin yönetmen koltuğunda bol ödüllü kadın yönetmen Susanne Bier oturuyor!



LAMMA SHOFTAK/ ANNEMARIE JACIR

1960'LI yılların Ürdün'ünde hem toplumsal hem de kültürel alanda pek çok değişim olmaktadır. Filistin sınırından Ürdün'e geçmekte olan binlerce mülteciden biri olan küçük Tarek, henüz 11 yaşındadır. Annesi Ghaydaa ile birlikte bu mülteci akınının son dalgasındadır. Çadırlardan kurulu bir sığınma kampında kalan Tarek, bu kampta babasıyla tekrar bir araya gelmenin hayallerini kurmakta ve bir çıkış yolu aramaktadır. Filistinli yönetmen Annemarie Jacir'in uzun metrajlı son filmi olan Lamma Shoftak, Berlin Film Festivali'nde Netpac Ödülü'ne de layık görüldü.



THE ARBOR/ CLIO BARNARD

29 yaşında ölen İngiliz oyun yazarı Andrea Dunbar ile öldüğü sırada 10 yaşında olan kızı Lorraine arasındaki ilişkiyi konu edinen The Arbor, Dunbar'ın çocukları Lorraine ve Lisa'nın farklı şekilde hatırladıkları yangın hatıralarıyla başlıyor. Başarılı yönetmen Clio Barnard, gerçek bir hikayeden yola çıkarak farklı bir kurgu deniyor ve yarattığı filmde; 2 yıl boyunca röportajlarını yaptığı Dunbar'ın ailesi ve komşularının ses kayıtlarını, gerçek oyuncuların eş zamanlı dudak hareketleri üzerine montajlayarak senaryoyu oluşturuyor. 2010 yılında Tribeca tarafından En İyi Yeni Belgesel Yönetmeni ödülünü kazanan film, aynı yıl Londra'da En İyi Yeni Film Yapımcısı ödülünü de aldı