5 duyuyla öğrenmenin dünyadaki örnekleri

GÖRME: Renkler, doku, hareket, biçim, ışık ve gölge gibi tüm görme duyusunu uyaran detaylar duyu bahçesine eklenmelidir. Renkler kullanılırken sıcak ve soğuk renkler ve bunların insan psikolojisinde tetikledikleri duygular dikkate alınmalı, ağaç kabukları, bitkilerin yaprak dokuları gibi farklı tekstürler eklenmelidir. Su yüzeylerinde yüzen bitkiler, rüzgarla sallanabilen yaprak formları bahçede uçuşan kelebekler ve kuşlar hareketi meydana getiren öğeleri oluşturabilir. Işık ve gölge de görsel duyuya hitap eder. Koyu gölge ya da dantelli bir yapı oluşturan tepe taçlarına sahip ağaç türleri, tünel hissi yaratan tam gölge bitki koridorları bu etkileri yaratmak için tasarımda yer alır.



KOKLAMA: Koku duygusal ve ilişkisel hafızayı harekete geçirebilme ve bu bilginin kalıcı olmasını sağlama özelliğine sahip duyudur. Görme engelli kişiler koklayarak etraflarında bulunan bitkileri tahmin edebilirler. Bahçede koku özelliği baskın türler, çam, baharatlar ve yenilebilir bitkiler yoğun olarak kullanılabilir. Baharatlar yükseltilmiş sebze yataklarına dikilmeli ve yürüme yollarının üzerine yerleştirilmelidir. Böylece kullanıcılar eğilmeden dokunarak, yapraklarını ezerek bu düzenlemeleri deneyimleyebilirler. Sabah ve akşam gibi farklı saatlerde ve güneşin etkisiyle koku yayan bitkilerde zaman, sıcaklık ve koku ilişkisini kullanıcıya sunarlar.



İŞİTME: Bahçeye sesi ve işitme duyu tatminini getirmek için farklı yollar kullanılabilir. Müzik koridorları, rüzgar çanları, hareketli su öğeleri, şelaleler bunlardan bir kaçı olarak sayılabilir. Kuşları davet eden ağaçlar ve çalılar bu öğeyi desteklerken yine kuşların ve arıların su içmesi için yapacağınız suluklar da faydalı olacaktır. Bahçenin farklı noktalarında durup gözlerinizi kapatarak sesleri algılamaya çalışmak bu öğeyi deneyimlemeyi sağlar. Su öğeleri kullanılırken güvenlik konusunda gerekli tedbirlerin alınması ve yapılan tasarımın kullanıcılara uygun olması önemlidir. Zeminden yüksek olan su öğeleri kuş sulukları gibi bahçede su öğesini kullanırken güvenliği de kontrol altında tutmayı sağlar.



DOKUNMA: Bahçede kullanılan yürüme yollarından duvar malzemelerine, seçilecek bitkilerin kabuk ve yapraklarının farklı dokularda olmasına kadar olan detaylar dokunma duyusunu harekete geçirir. Bahçenin içerdiği farklı alanlar ve kullanma talimatları ile ilgili bilgilendirmeler, kullanılan bitkilerin isimlerinin yer aldığı panolar Brill alfabesi kullanılarak hazırlanır ve dokunma duyusuyla bu bilgiler kullanıcıya aktarılır. Bu düzenlemelerde güvenlik önemlidir. Kullanıcıya zarar verebilecek sivri, keskin malzemeler ve zehirli olabilecek türlerden uzak durmak gereklidir.



ATMA: Yenilebilir bitkilerin kullanılmasıyla bahçe tatma duyusu içinde zenginleştirilmiş olacaktır. Şifalı otlar, baharatlar, mevsimlik sebzeler, meyve ağaçları ve yenilebilir çiçekler gerekli bilgilendirme panoları kullanılarak tasarım ve uygulamada yer bulabilir. Bu bitkilerle gerçekleştirilecek hasat zamanları da bahçeye farklı bir işlevsellik katacaktır.