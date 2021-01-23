Banka kredisiyle 7 bin 500 kitaplık kütüphane kurdu

Emekli gemi inşaat mühendisi Kerim Erhan yaz aylarında ailesiyle birlikte geldiği Ayvalık'a aşık oldu. İstanbullu ve iki çocuk babası 57 yaşındaki Erhan, Ayvalık'a bir katkıda bulunmak istedi ve bir kütüphane kurmaya karar verdi. Daha önce de kütüphane kurduğu için bu konuda tecrübeli olduğunu belirten Erhan, "5 kez kütüphane kurdum. Bunların bazıları kapandı ama bir kütüphanenin nasıl kurulacağını iyi biliyorum" şeklinde konuştu.



MEKANI BELEDİYE VERDİ

Ayvalık'a kütüphane kazandırma kararını aldıktan sonra 2017 yılında ilk etapta kitapları seçtiğini ve yayın evlerine başvurduğunu anlatan Kerim Erhan, "Yayınevleri bana çok ciddi indirimde bulundular. Ama sonuçta o kitaplar için ortaya çok ciddi bir meblağ çıktı. Maddi gücüm bu kadar kitabı satın almaya yetmiyordu. Ama kitapları da almam gerekiyordu. Ben de bir bankadan emekli maaşıma karşılık kredi çekerek bu kitapları satın aldım. Aldığım krediyle de kitapların parasını yavaş yavaş ödedim. Bu konuda Ayvalık Belediyesi'nden de çok ciddi destek aldık. Bize çok güzel bir mekânı ayırdılar. Zaten bu kütüphane de Ayvalık Belediyesi'ne aittir" ifadelerini kullandı.



HEDEFTEKİ SAYI 10 BİN

Kütüphanede 7'den 77'ye her yaş grubuna uygun 7 bin 500 kitabın bulunduğunu kaydeden Erhan, hedefinin bu sayıyı 10 bine çıkarmak olduğunu belirtti. Erhan, "Pandemiden önce kütüphanemiz epey yoğundu. Ama şu anda pandemi dönemi olmasına rağmen kütüphaneye gelenler, kitap alanlar, ders çalışanlar var. Ben geçmişte yaptıklarıma değil, gelecekte ne yapacağıma bakarım. Bu yüzden de mümkün olursa kütüphanesi olmayan başka yerlere de böyle bir eserin kazandırılmasını istiyorum" diye konuştu.

SUAT SALGIN