Dama deseniyle herkes etki altında

Yıllardır uzak kaldığımız kare desenler bu yıl en etkili haliyle geri döndü. Özellikle siyah beyaz dama deseni bu sezonun en büyük ve en iddialı trendi! Eğer dolaplarınızda damalı elbiseler yoksa, yeni sezonun bu trendini gardırobunuza eklemelisiniz. Damalı giysilerle, kusursuz güzelliğinizi ortaya çıkardığınız gibi aynı zaman da kadınsı görüntünüzle tüm çevrenizi etkiniz altına alabilirsiniz! Özellikle geometrik desenleri seven kadınların tercihleri arasında olabilecek dama desenleri genellikle kıyafetlerde siyah, beyaz renk ve desenlerin etkin olmasının yanı sıra "sarı, beyaz", "dore, krem" veya "yeşil, beyaz" gibi renkle kullanıldığını görmek de mümkün. Bu tarz elbiseleri ister ofis şıklığında, ister günlük hayatınızda, ister özel günlerde veya gece gezmelerinde farklı stillerde kombin yaparak şık bir görünüm elde edebilirsiniz.



Fulya TANYOL