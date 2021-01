İzmir’in online kasabı

Dünyayı etkisi altına alan korona virüsle mücadele kapsamında kısıtlamalar devam ediyor. Yaşanan durumdan en çok etkilenenler arasında restoran ve kafeler bulunuyor. Şu an için sadece evlere servis yapabilen restoranlar yeniden açılacakları günleri iple çekiyor. Ancak restoranların açılmasını bekleyenler arasında sadece restoran sahipleri ve çalışanları bulunmuyor. Restoranların ihtiyaçlarını tedarik eden, dışarıdan hizmet veren onlarca sektörde de umutlu bir bekleyiş hakim. İzmir'in marka etçisi Cihan Et de günün koşullarına uyarak online kasap hizmetini devreye sokan işletmelerden. Cihan Et'in muhteşem lezzetleri, internet adresi aracılığıyla online ödeme seçeneği ve gönderim ücreti alınmadan bir tıkla kapınıza geliyor.



KUŞAKTAN KUŞAĞA

Kuşaklar boyu et işine verilen emeğin, sevginin, kültürün adı. Cihan Et'in en önemli özelliklerinden biri de bütün ürünlerinde aynı kalite ve standardizasyonu sağlamış olmalarıdır. Aileden dededen et işi ile uğraşan Yaylacık ailesinin ikinci üçüncü kuşağın bütün bilgi birikim tecrübelerini aktararak Osmanlı Grup ortaklığında kuruldu Cihan Et. Altındağ'da toptan perakende çiğ et satışı mevcut. Et işleme paketleme parçalama tesisi var. Pişirme işine Osmanlı Grup ile ortaklık sonucunda 2017'de hem et restoranı ve döner olmak üzere iki, restoranla girmişler. Et- Steak House 350, Döner restoranı 250 kişi kapasiteli. 2-3 çalışan ile başlanan sektörde bugün 120 kişinin ekmek yediği dev bir tesis olarak hizmet vermektedir. Kalite ve lezzet konusunda iddialı olan Cihan Et, lezzetin keyfini doruğa taşımaktadır. Et ile birlikte kullanılan malzemelerin her biri özenle seçilmiş olan etler kendi çiftliklerinde üretilmekte tazeliğini korumaktadır. Restoranları çok zengin bir et çeşidine sahip. Mangallık ve tava lezzetleri meşhur kısa sürede lezzet tutkunların adresi olmuş. İki yıl içerisinde çok önemli bir müşteri kitlesine ulaşmış. Açık olduğu günlerde aylık 20.000 kişiyi restoranlarında ağırlıyorlar. Cihan Et'in kendi ürettiği sucuk salam ve sosislerin içerisinde katkı maddeleri bulunmuyor. Gerçek dana etinden yapılan sucuk, sosis ve salamları güvenli ve lezzeti. Ne yediğinizi biliyorsunuz. Gerçekten şarküteri ürünlerini denemenizi tavsiye ederim.



MANDA SÜTÜNDEN SÜTLAÇ

Genellikle et restoranlarında salata ve tatlı etle aynı kalitede olmaz. Cihan Et'in salatasına bayıldım çok özel bir karışımla hazırlanmış. Manda sütünden yapılan sütlaç bugüne kadar yediğim en iyiler arasında. Tatlı olarak sütlacın yanında havuç dilim baklavasını da tadabilirsiniz.



İLİKLİ TANDIR

Kendilerine ait özel baharatla hazırlanan köfte çeşitleri muhteşem. 8 saat kendi suyunda pişen kemik iliği ile yapılan çürütülmüş kuzu tandır harika. Bu kadar güzel bir tandır yemedim diyebilirim.12 saat kendi suyunda ve kemik iliğinde pişirilen dana tandırı ve Boşnak etini (isli et), kendi ürettikleri füme et guruplarını da mutlaka denemelisiniz. Bonfile, şaşlık, soslu bonfile, lokum çeşitleri, özel pirzola, kalem pirzola, şiş çeşitlerini de bulabilirsiniz.



DÖNERİ DE FARKLI

Döner konusunda 4 ay gibi kısa sürede çok iyi tepkiler almışlar. Kendileri et işi yaptıkları için İzmir'de olmayan döner lezzetini İzmirlilerle buluşturmuşlar. Yüzde 100 yaprak dana ve kuzu karışımından yapılan odun ateşinde pişirilen dönerlerini mekana ait İskender sosu ve özel üretim tereyağı eşliğinde sunuyorlar.



Son söz; Marka kalite demektir, markalaşmanın arkasında büyük emek, çaba ve disiplin yatmaktadır. Cihat et kalitesi, bilgi, birikim ve tecrübeleri ile ulusal bazda marka olacak kapasiteye sahiptir. Bu marka ve lezzet yolculuğunda Cihan Et ailesini tebrik ediyor başarılarının devamını diliyorum.