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Haberler Cumartesi Kıs şallarla renkleniyor

Kıs şallarla renkleniyor

Kıs şallarla renkleniyor

23.1.2021

KIŞ aylarının vazgeçilmez aksesuarlarından biri olan atkılar, her zaman olduğu gibi bu sezonun da trendlerinden. Özellikle desenli tasarımlar bu kış kadınların favorileri arasında yer alıyor. Klasik desenlerin yanı sıra bu sezonda özellikle hayvan desenlerin çok trend olduğunu söyleyebiliriz. Klasik zariflikten hoşlanan kadınlar tercihini çiçek desenli atkı ve şal modellerinden yana kullanacak.

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