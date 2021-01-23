Türk Sanat Müziği’ni dünyaya duyurdu

Yeşilçam Sineması'na esin kaynağı olan ve hepimizin ezbere bildiği şarkılar artık dünyanın dört bir yanındaki dinleyiciler ile de buluşacak. Kullandığı hücum kayıt tekniği ve eserlerin orijinaline sadık kalan klasik yorumuyla, Türk Sanat Müziği'nin en sade halini çektiği dönem klipleri ve fotoğraflarla bütünleştiren Efruze'nin "Assolist" albümü Aralık ayında Top 40 listesine girdi. Assolist albümü Ocak ayında da WMCE'de 15. sıraya kadar yükseldi. Efruze albümün başarısı ile ilgili, "Avrupa Dünya Müziği Listelerinde Assolist'i gördüğümde aklıma ilk gelen elimde kalem, ilk CD'mi imzalarken kurduğum hayaldi. Hayal etmek yolun yarısıdır derler ya ben işte tam O an elimde imza için kalemi tutarken doğum günü çocukları gibi bu albümü listelerde görmeyi dilemiştim. Şimdi de Avrupa ve Amerika'da 100'lerce konser vermeyi ve Türk Sanat Müziğini dünyaya taşımayı hedefliyorum" diyor. 11 şarkılık albümde, "Gözleri Aşka Gülen", "Gizli Aşk Bu", "İçin İçin Yanıyor", "Şu Güzeller Güzeli", "Kalbe Dolan O İlk Bakış", "İnleyen Nağmeler", "Ankara Rüzgârı", "Fikrimin İnce Gülü", "Ay Beyaz Deniz Mavi", "Üsküdar'a Gider iken" ve "Beyoğlu'nda Gezersin" olmak üzere Türk Sanat Müziği'nin en seçkin eserleri yer alıyor. Türk Sanat Müziğini genç nesile sevdirmeyi hedefleyen "Assolist" albümünün şarkıları sosyal paylaşım platformu Tik Tok'ta da gençler tarafından 7 binden fazla kez paylaşılmıştı.