Yaratıcı çocuklar evi laboratuvara çeviriyor

Türkiye'de çocukları bilimin ışığıyla tanıştırmak için başlatılan 'Keşif Dünyası' projesi uzaktan eğitim döneminde de miniklerin yanında olmaya devam ediyor. Keşif Dünyası, şimdi birbirinden keyifli ve eğitici deneylerden oluşan "Evde Keşif Dünyası" videolarıyla dijital platformdan ekranlara konuk oluyor. Çocukların evlerinde kolayca bulabilecekleri malzemelerle, profesyonel laboratuvar gereçlerine de ihtiyaç duymadan yapabilecekleri deneylerden oluşan 12 farklı video için çekimler gerçekleştirildi.



ŞİMDİ tüm çocuklar, YouTube platformunda bulunan Henkel kanalında "Keşif Dünyası" yazarak "Evde Keşif Dünyası" videolarını izleyebiliyor. Minikler, evlerindeki basit malzemeleri kullanarak yaptıkları deneylerle suyun ilginç özelliklerini keşfediyor, patatesten nişasta elde etmeyi, nişastadan suda çözünebilir folyo ya da yapıştırıcı yapmayı öğreniyor. Daha birçok keyifli ve öğretici deneyde, anne ve babalar da çocuklarına eşlik edebiliyor.