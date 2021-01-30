75 ülkede kemençe ile müzik yolculugu

INSTİTUT français İzmir, 75 ülkede eş zamanlı düzenlenen "Fikirler Gecesi" etkinliğine damgasını vurdu. Online olarak gerçekleştirilen etkinlikte ünlü kemençe sanatçısı Derya Türkan, katılımcıları Yunanistan'dan Türkiye'ye uzanan müzikli bir yolculuğa çıkardı. Bu yolculukta kendisine Ses Sanatçısı Dilek Türkan ve Kanun Sanatçısı Serkan Mesut Halili eşlik etti. Yorumladıkları her eserden önce eserin ortaya çıkış hikayesini anlatan Türkan, kemençesiyle olduğu kadar verdiği kısa anekdotlarla da katılımcıları büyüledi.

SANAT İYİLEŞTİRECEK

TÜRKAN, Yunan kemençe sanatçısı Sokratis Sinopoulos'un pandemi nedeniyle katılamamasından duyduğu üzüntüyü dile getirerek "1994 yılından beri birlikte müzik yapıyoruz. Bu proje bir nostalji değil, özlem projesi. Umarım bugünleri en kısa zamanda atlatırız" dedi.