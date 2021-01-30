Camel rüzgarı

Biz camel rengini en çok sonbahar kom-binlerine yakıştırıyo-ruz ama kışın enerji-sine de hayır diyemiyoruz. Camel renk kombinle-ri yaparken iki yumuşak rengi bir araya geti-rip sakin ama aynı zamanda güçlü bir kombin yapabi-lirsiniz. Örneğin sütlü kahve tonların-da İspanyol paça ya da havuç pan-tolon giyip üze-rinize camel t-shirt giyebilirsiniz.



TON SÜR TON

Öte yandan camel hırkalar, ceketler tercih ederek ben-zer kombinle-ri çeşitlendirebi-lirsiniz. Ton sür ton ne kadar seviliyor farkın-da mısınız? Bir rengin onlar-ca farklı tonunu meç edip kullanmak çok şık bir görüntü çık-masını sağlıyor.



Fulya TANYOL