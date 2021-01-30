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Haberler Cumartesi Camel rüzgarı

Camel rüzgarı

Camel rüzgarı

30.1.2021

Biz camel rengini en çok sonbahar kom-binlerine yakıştırıyo-ruz ama kışın enerji-sine de hayır diyemiyoruz. Camel renk kombinle-ri yaparken iki yumuşak rengi bir araya geti-rip sakin ama aynı zamanda güçlü bir kombin yapabi-lirsiniz. Örneğin sütlü kahve tonların-da İspanyol paça ya da havuç pan-tolon giyip üze-rinize camel t-shirt giyebilirsiniz.

TON SÜR TON
Öte yandan camel hırkalar, ceketler tercih ederek ben-zer kombinle-ri çeşitlendirebi-lirsiniz. Ton sür ton ne kadar seviliyor farkın-da mısınız? Bir rengin onlar-ca farklı tonunu meç edip kullanmak çok şık bir görüntü çık-masını sağlıyor.


Fulya TANYOL

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