Çocukların kötü karakterlere ihtiyacı var

Her harika çocuğun hikayesinde bir kötü karakter vardır. Bu kötü karakterler, çocuk edebiyatının unutulmazları arasında yer alır. Evet, kötü karakterler tüyler ürpertici, kurnaz ve iğrençlerdir. Öyleyse neden çocuklarınıza onları okumalarını tavsiye ediyorsunuz? Çocukların kötü karakterlere de ihtiyacı olduğunu belirten fantastik çocuk edebiyatı yazarı Esra Zerbeliz Avgören, bunun nedenlerini açıkladı...

YA OLMASALARDI!

"Bir çocuk kitabı, harika bir kötü karakter sayesinde gerçekten daha da harika olabilir. Çoğu zaman en ilginç ve akılda kalan karakterler kötü adamlardan, kötü kadınlardan çıkar. Kötü karakterler olmasaydı çocuk kitapları sıkıcı olurdu. Edebiyat tarihinde çok uzun zamandır bizimle beraberler olan kötü karakterler önemli bir amaca hizmet ediyor. Kötüler, çocuklara dünyamızdaki kötülüklerle başa çıkma konusunda önemli dersler verir. Kötülerin diğer karakterler üzerindeki etkilerinden ve onlarla savaşan kahramanlardan öğrenilecek çok şey vardır. Çocuk kitaplarının amacı çocuklara hayatta bazı önemli dersler öğretmek olduğundan, küçükleri dünyada çeşitli kötülük türlerinin var olduğu gerçeğiyle tanıştırmak için hikayelere kötü karakterleri dahil etmek gerekir. Çocuk kitapları sadece çocuklara kötülüğün var olduğunu öğretmekle kalmaz, aynı zamanda çocukları kötülüğün yenilebileceğine de inandırır.



KÖTÜLERDEN ÖĞRENİLECEK 5 İYİ ŞEY

olursa olsun, nihayetinde iyiliğin kötülüğe karşı zafer kazanabileceği gösterilir. Çocuklar, ezilenlerin ve güçsüzlerin sadece cesaret, dürüstlük ve erdem sahibi olarak sonunda galip gelebileceklerini öğrenirler.

HIRSIZLIK, çocukların asla yapmamayı öğrenmesi gereken bir eylemdir. Çocuk edebiyatında birçok kötü karakter hırsız olarak tasvir edilir. Bu olaylar örgüsü kullanılarak çocuklara hırsızlığın haksız ve adaletsiz olduğunu, dürüstlük ve doğruluğun sahip olunması gereken harika özellikler olduğunu öğretebilir.

KÖTÜ karakterler özellikle çocukları kaçırmaya çalışır. Çocuklar tehlikeden kaçınmada sağduyunun önemli olduğunu ve cesaret ile kahramanlıkların muhteşem nitelikler olduğunu öğrenirler.

BİR çocuk kitabındaki kötü karakterin amacı, çocuk kahramana meydan okumaktır. Bir kötü adamın görevi, onu öldürmeyi göze alan kahramanı yenmektir. Çocuklara güç, korkusuzluk ve arkadaşlardan biraz yardım almanın hayatta kalma konusunda çok yardımcı olacağı öğretilebilir.

ÇOĞU kötü karakter mutluluğu küçümsüyor gibi görünür. Bu karakterler genellikle sefil hayatlar yaşarlar. Bu nedenle, diğer insanların da mutlu olmasını engellemeye çalışırlar. Onlar için mutluluk bir yalandır ve bu nedenle herkes tıpkı onlar gibi sürekli üzüntü içinde yaşamalıdır. Çocuklar bu karakterler sayesinde dünyada gerçek mutluluk olduğunu öğrenebilirler."