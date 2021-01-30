Doğada kısa bir sömestr molası

KAYAK TATİLİ İÇİN KARTEPE VE ULUDAĞ

Kayağın ülkemizdeki en popüler adresi Uludağ ve Kartalkaya sömestr tatilinin vazgeçilmez durakları. Dağda yürüyüş yapıp, kartopu oynayabilir veya kızak keyfi sürebilirsiniz. Kayak evlerinden kayak takımları kiralanıp gün boyunca kayak yapılabilir. Bu seçeneklerden herhangi birini tercih etmeyen konuklar ise telesiyeje binip kartal yuvası tepesine çıkıp, sıcak içecekleriyle birlikte manzaranın tadını çıkarabiliyor. Ayrıca dağ havası eşliğinde mangalda sucuk ekmek keyfi yapma imkanı da bulunuyor.

OSMANLI MİMARİSİNİN KALBİ SAFRANBOLU

SAFRANBOLU-Amasra turu, tarih ve doğa sevenlere sömestr tatili için güzel bir alternatif. Abant Gölü ve Abant Tabiat Müzesi ziyareti sonrasında yürüyüş, bisikletle, faytonla veya atla gezinti yapabilirsiniz. UNESCO'nun koruma altına aldığı, Osmanlı ve Rum ortak hayatının izlerini koruyan müze kent olarak anılan Safranbolu'da keşfedilecek çok yer bulunuyor. Hükümet konağının ve saat kulesinin panoramik olarak görülebileceği Hıdırlık Tepesi'nde eşsiz manzara keyfi yaşanabilir. Safranbolu'yu misafirlerine yaşatan, Arnavut kaldırımlı sokaklardan geçilerek Yemeniciler, Semerciler, Manifaturacılar, Demirciler, Bakırcılar Arastaları, Cinci Hanı ve Hamamı, İzzet Mehmet Paşa Camii, Akçasu Kanyonu, Köprülü Mehmet Paşa Camii ve avlusundaki Güneş Saati görülecek yerler arasında bulunuyor. Konakları ve lokumlarıyla meşhur Safranbolu'da, en güzel gezi evi olan Kaymakamlar Konağı, zaman tünelindeymiş hissi veriyor. Tarihi kentin meşhur lokumcusunda lokuma dair bilgiler alırken, aynı zamanda lezzetli lokumlardan tatma ve alışveriş yapma imkânı bulabilirsiniz.





MUHTEŞEM DOĞADA FANTASTİK HOBBİT EVLERİ

SAPANCA-Maşukiye, Ormanya Hobbit Evleri, sömestr tatilinde keyifli vakit geçirebileceğiniz bir rota. İsteyenler, doğa yürüyüşü yaparak vücudundaki negatif enerjiyi eşsiz manzaralar eşliğinde atabiliyor. 100 m2 genişliğe ve 185 metre yüksekliğe sahip Türkiye'nin en büyük cam seyir terasında Sapanca Gölü'nün manzarası tatilcileri büyülüyor. Gezinin en ilgi çekici duraklarından biri de eski ismiyle Uzuntarla Tabiat Parkı olarak tanınan ve yeniden inşa edilen, 4 bin dönümlük alan üzerinde kurulu bir doğal yaşam parkı olan Ormanya. 53 farklı türden 467 hayvan ve bitki türünü bünyesinde barındıran parkta, ala geyik, ceylan, karaca, sincap ve kurt gibi pek çok türde hayvan park içerisindeki doğal yaşam alanlarında nesillerini sürdürüyor. Orman içerisinde bulunan Yüzüklerin Efendisi" ve "Hobbitler" gibi filmlerle ünlü olan fantastik Hobbit Evleri gezilip, fotoğraflanabiliyor. Orman gezisinden sonra ziyaretçilerini hayrete düşüren Ters Ev'i görebilirsiniz.



KARADENİZ'İN İNCİSİ AMASRA

BARTIN'ın ilçesi Amasra adını bir Pers prensesi Amastris'den alıyor. Karadeniz'in eşsiz güzelliklerine sahip, Fatih Sultan Mehmet'in lâlasına "Çeşm-i Cihan buramı ola?" (Dünya'nın Gözü) diye sorduğu Amasra'da sizi pek çok güzellik karşılıyor.



KAPADOKYA'DA KIŞ

DÜNYA kültür mirası Kapadokya'yı kışın muhteşem karlı manzaralar eşliğinde yaşamak isteyenler, tek gece de olsa bu bölgeyi ziyaret ediyor. Ihlara Vadisi, Melendiz Irmağı, Avanos, Derinkuyu Yeraltı şehri, Paşabağı, Develi Vadi gezilecek büyüleyici yerler arasında bulunuyor. Ürgüp'te Kapadokya'nın simgelerinden olan şapkalı peribacaları Üç Güzelleri ziyaret ediyor. Maceracı gezginler ekstra olarak düzenlenen balon, balon izleme, ATV ya da deve safari turuna katılabiliyor. Tur kapsamında Avanos'ta bulunan Onyx taş atölyesi ziyaretinin ardından muhteşem manzaraya sahip Güvercinlik Vadisi geziliyor. Eski adı Korama olan Göreme Vadisi içinde bulunan Göreme Açık Hava Müzesi ziyaret ediliyor. Elmalı Kilise, Yılanlı Kilise, Barbara Kilisesi, yemekhane, mutfak, kiler ve İncil'in baştan sona resmedildiği Tokalı Kilise müze de görülecek yerler.