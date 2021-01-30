Sanatçılar İzmir için Ankara’da buluşacak

SANATÇILAR İzmirli depremzedelere yardım eli uzatıyor. Uluslararası Sanat ve Sanatkarlar Topluluğu Kültür Derneği Saküder, İzmir depremzedeleri yararına bir sergi organize ediyor.

İYİLİK BULAŞICIDIR

İSTANBUL, İzmir, Ankara, Adana, Bartın, Tekirdağ, Antalya, Muğla, Bodrum gibi illerde yaşamını sürdüren yaklaşık 50 sanatçının 150'ye yakın küçük işinden oluşan tabloları Ankara Saküder Akademi Sanat Galerisi'nde 12 Şubat'ta sanatseverlerle buluşacak. Saküder Yönetim Kurulu Başkanı Ali Eser;" Uluslararası bir Sivil Toplum Kuruluşu olarak, 'İyilik Bulaşıcıdır: Biz de İzmir'e El Uzatıyoruz' sloganıyla bu sergiyi hazırladık. Buradaki amacımız sergimizde yer alacak olan eserlerin satışından elde edilecek gelirin depremzedelere ulaştırmak" dedi.12 Şubat'ta açılacak sergi 28 Şubat tarihine kadar Ankaralı sanatseverlerin izlenimine açık olacak.