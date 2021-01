Xxl halka küpeler

Yıllardır her görünüme kolaylıkla uyum sağlayabilen seçmesi çabasız ve moda konusunda her zaman trend olan halka küpeler bu sene de değişik şekil ve modeller, trendlere ismini yazdırmayı başardı. Halka küpeler büyük bir hızla yeniden trend haline geliyor. İyi haber şu ki, onları nasıl şekillendireceğiniz konusunda çok fazla kafa yorarak takmak zorunda değilsiniz çünkü onları hemen hemen her şeyle giyebilirsiniz. Çoğu Hollywood yıldızı şu anda bu trende ayak uydurma yarışına girdi. En son Gigi Hadid'in kullandığı şeffaf halka Jennifer Lopez'in kullandığı kalın altın halka küpeler hepimize moda konusunda ilham verdi. Ben şahsen halka küpeleri kombinlemeye bayılıyorum, genelde sade olanlarını tercih etsem de bu sene xxlarge halka küpeler çok trend!