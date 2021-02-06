2 bin 300 yıl önceki Bergama dijital dünyada

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Bergama Antik Kenti'nin 2 bin 300 yıl önceki görünümü, dijital platforma taşınarak internet üzerinden erişime açıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı izniyle Bergama Antik Kenti'nde çalışma yürüten Alman Arkeoloji Enstitüsü, 12,5 kilometrekarelik alanı dijital platformda haritalandırdı.



AÇIK VERİ SİSTEMİ

Bölgedeki son 30 yıllık buluntular, tümülüsler haritaya yerleştirildi ve tüm arkeolojik yapılara ilişkin bilgiler interaktif kullanıma sunuldu.

Enstitünün internet sayfasındaki haritalar, Türkçe, Almanca ve İngilizce yayına sunuldu.

Haritalarda, "Kızıl Avlu", "Batı Hamamı", "Asklepion", "Saray", "Kule", "Merak Taşı", "Köprü", "Termal Hamam", "12 Odalı Yapı", "Musalla Mezarlığı" gibi birçok ayrıntıya yer veriliyor.

Alman Arkeoloji Enstitüsü Direktörü Prof. Dr. Felix Pirson, şöyle konuştu: "Arkeologlar ve turistler sadece Akropol'e bakıyor. Ancak Bergama sadece Akropol'den oluşmuyor, o bir şehir. Helenistik dönemde şehir tepe üstünde kuruldu ama Roma zamanında çok daha geniş sınırlara ulaştı. Bu konuda araştırma yapılmıyordu çünkü eski haritada tam olarak bu bölümler gösterilmedi. Yeni harita benim için de şaşırtıcı oldu. Çok bilgi ve bağlantılar içeriyor. Dijital haritada açık veri sistemini tercih ettik.

Bergama'nın antik özelliklerini tüm dünya ile paylaştık. Bu bilgilerin çok sayıda insana ulaşmasını istiyoruz."