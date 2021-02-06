Bu teknolojiler ezberlerimizi bozacak

Akıllı televizyonlar, robot asistanlar, akıllı saatler, sürücüsüz araçlar gibi günlük hayata giren tüm yenilikler, alışkanlıklarda ve yaşamın işleyişinde değişimlere neden oluyor. Her geçen gün birbirinden ilginç birçok yeni teknoloji de hayatımıza girmeye devam ediyor. Bu teknolojilerden bazıları ise günlük hayatı tamamen değiştirecek cinsten.



HOLOGRAM

İLERİ düzeyde hologram teknolojilerine sadece film sektörü gibi alanlarda rastlasak da, bu teknoloji her geçen yıl kendini katlayarak geliştiriyor. Herhangi bir görüntünün istenilen bir yerde yansıma olarak görünebilmesine olanak sunan hologram teknolojisinin yakın zamanda sağlık, güvenlik, oyun, eğitim ve eğlence sektörlerinde daha sık kullanılacağı ifade ediliyor.



LI-FI

Veri transfer hızında yeni bir çağ açacağı düşünülen Li-Fi teknolojisi, internete ışıkla erişim imkânı sunuyor. Diğer bir deyişle Li-Fi, verilerin transferi için Wi-Fi teknolojisinin kullandığı radyo dalgalarını değil, ışığı kullanıyor. Bilim insanları veri transferlerinin çok daha hızlı gerçekleştirilmesine olanak sunacak Li-Fi teknolojisini yakın gelecekte günlük hayata dahil etmeyi planlıyor.



HİPER ULAŞIM

Toplu taşımacılıkta yeni rüya olarak tanımlanan hiper ulaşım projeleriyle, şehirlerarası yolcukların gelecekte 1 saate indirilmesi planlanıyor. Başka bir şehre giderken onlarca saati yolda harcamaya son verecek olan bu sistemler, bir uçağın hızından daha hızlı bir şekilde iki nokta arasındaki ulaşımı sağlayacak.



NANOBOTLAR

Robotik dünyanın en ilgi çekici alt dallarından biri olarak adlandırılan nanobotlar, gelecekte sıkça duyacağımız kavramlardan biri olacak. Mikroskobik boyutlardaki nanobotlar, vücudu içeriden tarayarak hastalıkları tespit edebilecek ve sorunlu bölgeleri iyileştirmek için kullanılacak.



NÖROTEKNOLOJİ

İnsan beynini yapay zekaya entegre edecek çalışmalar bir süredir gündemde. Henüz emekleme aşamasında olan bu çalışmaların önümüzdeki 5 yılda yol kat etmesi bekleniyor. Bu teknolojiler ile alzheimer ve şizofreni gibi rahatsızlıkların tedavi edilebileceği öngörülüyor.