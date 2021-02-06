Çevrimiçi Oscar’ın Yabancıları seçkisi

İSTANBUL Modern Sinema, 93. kez dağıtılacak Akademi Ödülleri yaklaşırken, "En İyi Uluslararası Film" kategorisindeki yapımlardan oluşan bir seçkiyi Oscar'ın Yabancıları adlı programla izleyiciye sunuyor. Geçen yıl ilk kez 'yabancı' bir filmin En İyi Film Oscar'ını kazandığı çekişmeli Oscar yarışının heyecan verici bu kategorisinde Oscar adayı olmalarına rağmen halen Hollywood'un "ötekisi" olan, dünyanın çeşitli festivallerinde izlenmiş, ödül kazanmış, farklı coğrafya ve kültürleri temsil eden filmler yer alıyor.

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OSCAR'IN Yabancıları programındaki filmler arasında Yunanistan'ın adayı ve bugünün yaşamındaki hafıza ve kimlik kaybı üzerine bir alegori olan Elmalar, 2020, bir spor gazetesinde çalışan muhabirlerin hükümet ile sermaye sahiplerinin karıştığı dev bir sağlık skandalını ortaya çıkarma hikâyesini anlatan Romanya'nın belgesel adayı, Kolektif, 2019 yer alıyor. Yönetmen Thomas Vinterberg ile oyuncu Mads Mikkelsen'in yeniden buluştuğu, Danimarka filmi Körkütük, 2020 ile Arjantin'den bir annekız ilişkisine odaklanan aile dramı Uyurgezerler, 2019 ve Fas'tan kara komedi Bilinmeyen Aziz, 2019 de seçkide izlenebilecek.