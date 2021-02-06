Değişen moda algısı: Schiaparelli

Son zamanların en çok konuşulan defilesi! Schiaparelli kreatif direktörü Daniel Roseberry, modanın zor zamanlar geçirdiği pandemi döneminde de konuşulmayı başarıyor. Moda dünyasını ikiye bölen heykelimsi büstiyerler de koleksiyonun çizgisini belirliyor. Görünümlerin tamamlandığı bazı ayakkabılarda yer alan altın parmak ucu kabartmaları da oldukça dikkat çekiyor. Bu yıl dijital olarak gerçekleşen Emmy Ödülleri'nde Watchmen filmindeki rolü ile ödül alan Regina King'in şık ödül kıyafetine hayat veren marka, Haute Couture İlkbahar/Yaz 2021 tasarımları ile karşımızda. Ünlü modacı bu kez ilhamını vücut geliştirme sporuyla ilgilenenlerden almış. Bedeninizin gerçeğinin farkına varmanızı sağlayan, dünyada nasıl hareket ettiğinizi düşünmenizi sağlayan kıyafetler" olarak koleksiyonu tanıtan markanın kreatif direktörü Daniel Roseberry; göz alıcı tasarımlar sunuyor.