İncirliova’yı tatlandırdı

Korona virüs salgını sürecinde birçok esnaf zor günler geçirirken iki çocuk annesi Aydınlı Kübra Güneş, iş hayatına atıldı. Yaptığı araştırmalar sonucu İncirliova'nın tatlıcıya ihtiyacı olduğunu belirleyen Güneş, açmayı planladığı dükkan için tatlılarıyla da meşhur olan Şanlıurfa'nın yolunu tuttu.



EŞİ DESTEK OLDU

Güneş, ürünlerinin tadını çok beğendiği Urfalı Hacıbey Baklavaları'nın İncirliova Şubesi'ni hizmete açtı. Ailesine destek olmak için ev hanımlığından iş kadınlığına geçiş yapan girişimci Kübra Güneş, "Ev hanımıydım ama çalışıp aileme katkı sunmayı çok istiyordum. Bu konuda, sağ olsun eşim de her zaman beni destekledi. Yaptığım araştırmalar sonucu, ilçemizin tatlıcıya ihtiyacı olduğunu belirledim. Kendi dükkanımı açarak, iş kadını oldum. Artık aileme ekonomik olarak destek verme zamanı. Dükkan açmamda emeği ve desteği olan başta eşim olmak üzere herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.



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