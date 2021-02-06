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Haberler Cumartesi Micro trend: Büyük yaka

trend: Büyük yaka

Micro trend: Büyük yaka

6.2.2021

Hala yakaları hayatınıza sokmadıysanız acele edin. Çünkü her tarza ve her kombine uygun bir yaka bulmak artık mümkün. Bir parça çok moda olunca her köşe başında karşınıza çıkmaya başlar. Zamanı iyi değerlendirerek yakalarınızı seçin ve sizin için seçtiğimiz kombinlerden ilham alarak kendi kombininizi yaratın. Özellikle sevimli hırkalarda ve kazaklarda gördüğümüz kontrast yakalar, sezonun konforlu ve zamansız esintisine uyum sağlıyor. Yeni sezonun farklı trend temaları ile paralel ilerleyen yakaları, romantik stilde fırfırlı Viktoryan yakalarda, retro stilde 70'ler ilhamlı sivri ve oversized yakalarda görmeye devam ediyoruz.

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