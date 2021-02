Sefin elinden butik burger

Türkiye'nin yemek yeme alışkanlıkları son yıllarda değişti.

Fast-food kültürü yerini butik hamburgercilere bırakıyor. Her ülkenin kültürüne bağlı olarak değişmekle birlikte, temelinde misafiri özel hissettirme fikri üzerine kurulan 'Fine dining' diye bilinen üst düzey mutfağın yerine, Türkiye'nin en ünlü şefleri sokak lezzetlerini tercih etmekte; artık kimi dürümcü, kimi burgerci... Farkları ise sokak yemeklerini üst düzey bir restoran gibi ele almaları. Türkiye'nin ünlü şeflerinden Gökalp Baguc da İzmir'de kendi burger restoranını açtı.



ET SIYIRARAK BAŞLADI

Şef Gökalp Baguc'un açtığı Bostanlı'daki Chef Steak Burger'de şefin elinden butik burgerin tadına varacaksınız.

Burada Gökalp şef uzun yıllar yurt içi ve yurt dışında bütün dünya mutfaklarından edinmiş olduğu bilgi birikimleri tecrübelerini aktarıyor. Steak burger dediğimiz burgerler yapıyorlar. Burası 30 kişi kapasiteli. Ancak pandemi kısıtlamaları dolayısıyla gel-al ve paket servis olarak hizmet veriyorlar. Şimdilik menüsünde Burger çeşitleri hot-dog ürünleri bulunuyor.

Şef Gökalp Baguc, hayvancılık ve et ile 8 yaşında tanışmış, sektöre ilkokul yıllarında Erzurum'da babasının yanında kasap dükkanında et sıyırarak başlamış. Bir süre sonra bu iş bir tutku haline gelmiş tutkusunun peşinden gitmiş. Yıllarca Amerika, Yunanistan, Almanya ve Sırbistan'da Steak House'larda şeflik yapmış. Türkiye macerasında ülkenin tanınmış şefleriyle birlikte Mehmet Yalçınkaya, Cüneyt Asan, Özgür Şef, Mithat Yalçınkaya ve daha niceleriyle birlikte çalışmış. Şimdi kendi işletmesinde biz İzmirlilere burgerin en butik halini sunuyor.



ÖZEL BİR AROMA

Gökalp Chef Steak'te burgerleri de ekmeği de kendileri yapıyorlar.

Baguç, "Burada aşırı sos olmaz, baharat oranı düşüktür. Ülkemizde burgerlere genelde 4-5 çeşit sos koyuyorlar.

Etin önüne geçiyor. Burgerde asıl olan et ve ekmektir.

Tereyağını bile memleketi Erzurum'dan getirtip, ekmeği kendimiz yapıyoruz. Burgerin en önemli ürünü ettir. Eti en iyi yerden kendimiz alıp işliyoruz. Dana kaburganın kemiklerin arasındaki ince sinirlerine kadar temizliyoruz. Orta iyi derecede pişiriyoruz. İnsanlara özel bir tat, sunum ve aromada burger yedirmek için yola çıktık diyen şef Gökalp Baguc, "Taze otlarla yaptığımız vegan burgerlerimiz çok beğenildi. Bu konuda müşterilerden çok teşekkür aldık.

Vegan Burgeri etle aynı yerde pişirmiyoruz.

Fritözlerinin yağını 2 günde bir değiştiriyoruz" diyor.



2 GÜNDE YAPILIYOR

Dana Assado; 8 saat marinasyonda bekletiliyor, 12 saatte buharda pişiriyorlar. 2 gün işlem görüyor.

Dana kaburga da aynı işlemden geçiyor.

Dana bonfileden lokumu, yüksek derecede pişirmiyorlar orta iyi derecede pişiriyorlar. Kendi yaptıkları füme etlerden koyuyorlar. Füme etin yapımı 14- 15 gün sürüyor. Ekmeklerinin aroması çok farklı mutlaka denemelisiniz.

Pandemiden sonra menüye şefin kendi özel spesiyallerinden, kemikli dana etlerden eklemeyi istiyor.

İçecek olarak burgerin yanına alkolsüz Meksika ve Arjantin biraları düşünüyor. İzmir'de Göztepe Hatay bölgesinde yeni şubeler açmayı düşünüyorlar.



SON söz; Türk mutfak kültürü zenginliğini, tarihi olaylara, coğrafi koşullara, kültürel, ekolojik ve ekonomik yapısına, gelenek ve göreneklerine ve tarih boyunca diğer evrensel kültürlerle etkileşim içerisinde olmasına borçludur.