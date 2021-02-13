8 haftada zihninizi online tazeleyin

Değişen yaşam koşullarına uyum sağlamak için günlük rutinleriniz arasına "Mindfulness Pratikleri"ni ekleyin. Nasıl ki bedenimize bakım vermek kendimizi iyi hissettiriyor. Her gün alınan duş, dişleri fırçalamak, dışarıya çıkmadan önce seçilen temiz ütülü kıyafetler ve bunları özenle giymek iyi geliyor. Bunlar, her gün yaptığımız, rutine soktuğumuz iyi olma hallerinden bir kaçı. Belki siz buna sporu, yürüyüşü, düzenli uykuyu, sağlıklı beslenmeyi, yogayı da eklemiş olabilirsiniz.

DÖNÜŞÜME HAZIR OLUN

Günde 20 dakika düzenli meditasyon yapmak da değişen dünya ve yaşam koşulları için son zamanlarda zihinsel, duygusal olarak duyduğumuz en büyük ihtiyaç. Özümüze temas etmek, iç alanda neler olduğunu bilmek, nefesimizin varlığını farketmek, kendine şefkatle dokunmak. Bunun için kendine zaman ayırmak bağışıklığınızı ve duygusal anlamda dayanıklılığınızı değişen koşullara uyum sağlama becerinizi artırıyor. Stres ve stres kaynakları ile karşılaştığınızda ve bunlar küçük küçük sürekli olduğunda amigdaladaki gri madde artışı sizi gün içerisinde her şeye karşı tepkisel, öfke, kaygı, korku dolu davranmanıza sebep oluyor ve duygusal dayanıklılığınız zayıflatıyor. Kendinizle olan ilişkinizi ve çevre ile olan ilişkinizi olumsuz etkiliyor. Eğer meditasyon pratiklerini arada yapıp bırakıyorsanız tekrar başlamayı deneyin. "Nasıl ve nereden başlayacağım bilemiyorum ya da o motivasyonu kendimde bulamıyorum" diyorsanız. 15 Şubat'ta başlayacak olan Mindlight Mindfulness 8 hafta online eğitime katılabilirsiniz. Haftada 2 saatlik bu programı tamamladığınızda, mindfulness pratiklerinin ne olduğu hakkında temel bilgi ve deneyim sahibi olacak, günlük yaşamınıza mindfulness yaklaşımını ve meditasyon uygulamalarını katmak için motivasyon bulabilirsiniz.