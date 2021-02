Beyazperdenin aşıklarına eşlik edin

ETERNAL SUNSHINE OF THE SPOTLESS MİND (2004)

Türkçeye Sil Baştan adıyla aktarılan Eternal Sunshine of the Spotless Mind, izlemekten bıkmayacağınız bir Michel Gondry harikası. Ayrıldığı sevgilisini hafızasından sildirmek isteyen Joel'un hikayesine odaklanan film, derin ve samimi karakterleri, insanı kendisini sorgulatmaya iten olay örgüsü, hafızalara yer eden muhteşem görselliği ve sayısız göndermeleriyle zamansız bir klasik. Senaryosunu Charlie Kaufman'ın kaleme aldığı filmin kadrosunda Jim Carrey, Kate Winslet, Elijah Wood, Kirsten Dunst, Tom Wilkinson ve Mark Ruffalo var.



500) DAYS OF SUMMER (2009)

Aşka inanmayan Summer ve ona çılgınca aşık Tom'un hikayesini anlatan (500) Days of Summer, bir Marc Webb şaheseri. " Sevgililer Günü'nde romantizmin dozunu fazla kaçırıp gerçekçilikten uzaklaşmayayım" diyenlerdenseniz (500) Days of Summer sizin filminiz.



MOONRISE KINGDOM (2012)

El ele verip yaşadıkları küçük kasabadan fi rar eden genç aşıkları ve onları bulmak için seferber olan kasaba halkının maceralarını anlatan Moonrise Kingdom, aksiyonu az, komedisi bol, romantizmi dozunda müthiş bir seyirlik. Jared Gilman, Kara Hayward, Bruce Willis, Edward Norton, Bill Murray, Frances McDormand ve Tilda Swinton, Moonrise Kingdom'ın yıldızları arasında.



ANNIE HALL (1977)

Kadın erkek ilişkileri üzerine izlenebilecek en özgün yapımlardan biri olan kült fi lm Annie Hall, New York'lu komedyen Alvy Singer'ın şarkıcı Annie Hall ile olan ilişkisini merkeze alıyor. Woody Allen'ın yazıp yönettiği ve Diane Keaton ile birlikte başrolleri paylaştığı fi lm, dört Oscar'ın ötesinde kalbimizi de kazanmıştı.



LOVE ACTUALLY (2003

Emma Thompson, Alan Rickman, Keira Knightley, Colin Firth, Bill Nighy, Hugh Grant, Chiwetel Ejiofor, Andrew Lincoln, Liam Neeson gibi yıldızların buluştuğu film, farklı hikayeleri merkezine alıyor ve bu tatlı olaylar arasında yumuşak geçişler yapıyor. Bir romantik komediden beklenen her şeyi izleyicisine sunan Love Actually, Sevgililer Günü için biçilmiş kaftan.



THE NOTEBOOK (2004)

1940 ile günümüz arasında gidip gelen The Notebook, önüne çıkan hiçbir engeli tanımayan bir aşk hikayesine odaklanıyor. Başrolü Rahcel McAdams ile paylaşan Ryan Gosling'in akıllara "romantik prens" olarak kazınmasına sebebiyet veren The Notebook, uslanmaz aşıkların seçimi olabilir.



THE WAY WE WERE (1973)

Unutulmaz replikleri ve zıt kutupların birbirini çektiği aşk hikayesiyle hafızalara yer eden The Way We Were, başrollerde Barbara Streisand ve Robert Redford'u buluşturmuş bir Sydney Pollack klasiği.