Etin binbir çeşidinden doğan lezzet

Kökleri Orta Asya'ya dayanan Türk Mutfağı, özgünlüğü, kültürel zenginliği ve sahip olduğu ürün çeşitliliği bakımından dünyanın sayılı mutfakları içerisinde yer almaktadır. Türk Mutfağı, her dönem gelişerek ve çevresinden etkilenip farklı kültürlerin özellikleriyle birleşerek bugünkü zengin yemek kültürünü oluşturmuştur. Bugün lezzet durağımız İzmir'de et denince akla gelen markası Kasap Fuat. 25 yıldır Alsancak Cami karşısındaki sokakta hizmet veren Kasap Fuat, bir kültürün, tarihin, markanın adıdır. 1960'lı yıllarda başlayan kasaplık ve restoran işletmeciliği bugün 3. kuşakla devam ediyor. Kısıtlamaların devam ettiği bu günlerde restoran bölümü kapalı olduğu için çiğ ve pişmiş ette ge-al ve paket servisi bulunuyor. Bu süreçte İzmir'in her yerine, Perşembe günleri ise Çeşme'ye özel soğuk hava depolu araçlarla çiğ et ve köfte çeşitlerini kapınıza kadar getiriyor. Pişmiş ette ise sadece Alsancak bölgesine paket servisi yapılıyor. Et severler için pek çok özgün seçenekler sunan, ete keyifli ve lezzetli yeni bir yorum getiren Kasap Fuat, müdavimlerinin vazgeçilmez mekânı olarak hizmet veriyor. Kovid 19 sürecinde açılmasına karar verildiğinde, hijyen ve sağlık koşullarına azami dikkat ederek mistik ve tarihi mekanında 100 kişilik kapasite ile hizmet vermeye başlayacak.



DEDEDEN MİRAS MESLEK

Kasap Fuat'ın başında 3. kuşak olarak genç, dinamik, eğitimli, başarılı isim Serhat Yelmen bulunuyor. Bu iş sevginin mesleğini sevmenin kuşaklar arası kültürün ürünüdür. Babadan, dededen aldığı mirası daha profesyonel bir işletmecilik anlayışı ile ilerleterek devam etmektedir. Selçuk Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık mezunu.... Çocukluğundan itibaren çıraklıktan başlayarak babasının yanında öğrendiği kasaplık mesleğinde kendisini yetiştirmiş. Serhat Yelmen işin uzmanlık eğitim ve profesyonelliğini ekleyerek işleri büyütmüş. İzmir'in en ünlü marka mekânını ortaya çıkarmış. Serhat Yelmen işin başına geçince baba Fuat Yelmen Foça'da kendi çiftliklerini kurarak çiftliğin başına geçmiş. Kasap Fuat'ın kalitesinin lezzetinin etlerini özel olmasının nedeni, eti kendi çiftliklerinde üretmeleri ve özel işleme teknikleri uygulamasından kaynaklanmaktadır. Kendi çiftliklerinde kendi hayvanlarını hormonsuz, iğnesiz şekilde yetiştiriyorlar. Etlerini farklı kılan tamamen tarladan açık havada doğal ortamlarda beslenen hayvanlardan elde etmeleridir. Ürünlerinin çiftliklerinden, mekânın kendileri olması nedeniyle fiyat kalite karşılığına uygun bir fiyat politikası uygulamaktadırlar.



BREZİLYA PINCANHA'SI

Steak sever misiniz bilmiyorum. Ancak şunu biliyorum ki, mutlaka tadına bakmanız gereken bir et, Brezilya'nın Picanha'sı... Bu muhteşem lezzet Kasap Fuat'ta tatmanızı öneririm. Picanha'nın en büyük özelliği, etin çok nadir bulunmasının yanında, bir de pişirilme metodu. Kasap Fuat'ın ürün çeşidi bolluğu ve özellikle babaanne köftesi efsanedir. Aradığınız bütün et çeşitlerini en özel haliyle bulmanız mümkün. Dananın dil ve nuarından meşe odununun isi ile yapılan smok etleri çok beğeniliyor, denemenizi tavsiye ederim. Ürünlerin içerisinde dry aged, füme et ve smok oluşu müşteri segmentini üst gelir grubuna taşıyor. Kendi imalatları özel kavanozlarda alabileceğiniz 12 saatte odun ateşinde pişen hiçbir koruyucu madde içermeyen tuz dahi konulmayan evde sadece ısıtılıp yiyebileceğiniz dana ayak paça, ilik ve kemik suyu çeşitlerini bulabilirsiniz. Ev yapımı salam, sosis ve sucuklarının lezzeti muhteşem, sıfır nişasta sıfır E621 Çin tozu bulunmamaktadır. Sucukta İzmir'de ilk üçe girmiş. Kendi etlerinden yaptığı efsane olan pastırmaları çok talep görmekte beğenilmektedir. Bazı lezzetleri her yerde bulabilirsiniz ama bazı lezzetleri ve tadı sadece Kasap Fuat'ta tadabilirsiniz.



AYRILIK ACISINI BURADA TADIN

Soğuk mezeler genel klasik mezelerin yanında mekanın özel spesiyali olan efsane çilekli acılı ayrılık acısı mezesini tatmanızı öneririm. Füme etler, antrikot nuar, brisket, Füme etlerini tavsiye ederim enfes bir lezzet. Antrikottan yapılmakta, barbekü mangalında ateş görmeden kiraz odunuyla isliyorlar hiçbir koruyucu madde kullanmıyorlar. Dana kaburga7 saatte isli olarak pişirilmekte. KUZU İNCİK; kışın özel spesiyali, Osso Buco; kuru erik ve şarapla yapılan dana incik (çok eski bir Girit ve İtalyan yemeği) mutlaka denemelisiniz. Önümüzdeki dönemde kalite ve standardını bozmadan büyümek markalaşmak 2-3 şube açmayı planlıyorlar.



SON söz; Marka, işletmenin gerçekleştirmek için çıktığı büyük rüyayı somutlar. Bu yolculukta işinizi sevgi ile tutku ile yapınca başarı gelir. Bir kültür tarih marka ortaya çıkar... Bu markanın adı da Kasap Fuat olur..