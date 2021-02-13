Kapitone rüzgarı

Chanel'in tasarımları ile hayatımıza giren kapitone, günümüzde çeşitli şekillerde karşımıza çıkıyor. Ancak daha yakın zamanlara gelecek olursak, 'yorgan modası' konsepti son dönemlerin en konforlu trendlerinden biri oldu. Bir klasik haline gelen fakat popülerliğini yitirmeyen kapitone, tasarımcıların farklı yorumları ile sergileniyor. Sezonun en gösterişli modeli ise kapitone montlar. Biraz şaşırtıcı olsa da kadınlar bu modeli de kendi stillerine göre uyarlayacak gibi duruyor. Kapitone montlar, kaba ve büyük görünümleri ile dikkat çekiyor. Dikişinizi düşünerek seçin. Dokular ne kadar ince olursa, sizi de o kadar ince gösterir. Kapitone kısmın, vücudunuzda öne çıkarmak istediğiniz yere gelmesine özen gösterin.



Fulya TANYOL