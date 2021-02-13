Turuncunun enerjisine sığınmanın tam sırası

BAHAR aylarında kırmızının çok klişe, bordonun çok gotik; nude rujların ise çoktan kış aylarında tüketilmiş olduğu düşünülürse turuncunun enerjisine sığınmanın tam vakti! bu harika rengi canlı çıplak bir ten ve dolgun kirpiklerle tamamlayarak göz alıcı bir güzelliğe sahip olabilirsiniz. Ten renginize uygun olarak seçeceğiniz tonla siz de yazın gözde rengine merhaba deyin. Birçok davette karşımıza çıkan turuncu ruju, günlük makyajınla da kombinleyebilirsin. Bu seneye damgasını vuracak turuncu dudaklar pek çok ünlünün tercihi oldu.