Hayallerdeki hayatı yaşıyorlar

Pandemi ile birlikte doğal ve organik yöntemlerle üretilen tarımsal ürünlere ve artizanal (zanaatkarın elinden çıkma, el sanatı ürünü) üretime dayalı işlenmiş gıdalara özellikle ekonomik ve kültürel seviyesi yüksek kesimler ilgi göstermeye başladı. Bu hafta lezzet durağımızın konuğu kurumsal firmalardaki görevlerinden, o şatafatlı büyük şehir hayatından koparak, doğup büyüdükleri toprakların, dağlarının, ovalarının zenginliğine inanan Cahit Uslu ve eşi Gizem Özbağış Uslu... Kurdukları "Karşı Köyden" markası ile istenirse birçok şeyin başarılabileceğini gösteren çiftin hikayesini okuyacaksınız bugün. Bu toprakların kültürüne, zengin ürün çeşidine değer katmak için bir hayalin peşinden koşarak başarıya ulaşan çiftin öyküsü bugünkü ana konum... Doğup büyüdüğü topraklardan, memleketlerinden hiç kopamamış bizlerin hikâyesi aslında bu. Köylerine açtıkları üretim tesislerinde ve sıcak satış mağazalarında bölgelerini değiştirme vizyonu ve misyonuyla yola çıkmışlar. Hedefleri kısa zaman içinde köylerini gastroturizm ve doğa sporları alanında bir destinasyon haline getirmek.



MUCİZELERE İNANDIK

Markalarının isim hikayesini şu şekilde anlatıyor Cahit Uslu: Çiftçi bir ailenin çocuğu olarak doğmuştum. Hem de ana işi zeytin yetiştiriciliği olan bir ailenin... Zeytin öyle bir ağaç ki, insanı mucizelere inandırıyor. Bize her gün hem hayatın ne kadar güzel ve değerli olduğunu hem de aslında kaygılanmayacak kadar değersiz olduğunu anlatıyor. Aklımızda hep bir butik üretim modeli vardı. Az kişi ile ama çokça emekle üretmeye başladık. Markamızı bulduktan sonra daha da cesaretlendik sanki. Geleneksel yöntemleri bilim ile harmanlayıp biz ne yiyorsak veya yemek istiyorsak onu ürettik. Önceliğimiz satış ve maliyet değil; hijyen, kalite ve hizmet oldu... Gıda mühendisi olmamın verdiği teknik alt yapı ile zeytin ve zeytinyağının yanında erişte, reçel, pekmez, marmelat, salça ve sirke üretimlerine yoğunlaştık, köyümüzün eli maharetli kadınlarıyla... Yunt dağlarına sırtını güvenle yaslamış güzel köyümüzün dağlarından ve verimli ovalarından sarı kantarondan, hatmi çiçeğine, marketlerdeki kekiklere hiç ama hiç benzemeyen zahter kekikten civanperçemine kadar müthiş şifalı bitkileri toplayıp özenle, tertemiz kuruttuk."



KADER AĞLARINI ÖRDÜ

Şu an içinde yaşadığı hayatın aslında birçok insanın hayali olduğunu belirten Cahit Uslu, "Eşim ile birlikte kurumsal hayatlarımız ile vedalaşıp, içinde bulunduğumuz konfor (!) alanını terk edeli henüz 2 yıl bile olmadı. Eşim de ben de henüz 30'lu yaşların başındayız. İş stresi, geçim kaygısı, büyükşehrin kalabalığı, içindeki yalnızlık derken bir bebeğimiz olacağını öğrendik. Öyle mutluyduk ki... Ama onu yetiştirmek istediğimiz yer orası değildi. Başka bir hayatın mümkün olduğunu bildiğimiz halde çok korkuyorduk soğuk beton yığınlarına hapsolmasından. Derken oğlumuz doğunca bizim de tam anlamıyla dünyamız değişti. Ve kader ağlarını öyle bir ördü ki, oğlumuz onu büyütmekten korktuğumuz karmaşık şehirde bir gece bile yatmadan memleketimize taşındık" dedi.

ÖDÜLLÜ ZEYTİNLER

Manisa Kırkağaç Öveçli Köyü, kuzey rüzgârlarına açık olsa da Akdeniz mikro-klimasına sahip, zeytinleri ve zeytinyağları birçok makaleye konu olmuş uluslararası ödül almış bir köy... TÜBİTAK ve Amerikan Bilim Dergisi AOCS'de yayınlanan makalede, kimyasal ve duyusal analizleri bakımından bu bölgenin, dünyanın en önemli zeytinyağı markaları ile aynı özelliklere ve değerlere sahip olduğu vurgulanmış.



ATALARINDANMİRAS



ZEYTİN- ZEYTİNYAĞI:

Köyleri Öveçli'nin ikliminde yetişen ödüllü zeytin ve zeytinyağlarını dedelerinden aldığı mirası aynı şevk ve heyecanla yeni usul ve yöntemlerle geliştirerek devam ettiriyorlar.

TAHİN: Manisa'nın bereketli topraklarında yetişen beyaz susamdan geleneksel usullere göre üretiliyor.

SİRKE: Kendi bahçelerinde yetiştirmiş oldukları meyveleri özenle toplayıp, ayıklayıp, temizledikten doğal fermantasyon sürecine tabi tutarak en az 12 ay bekleterek yapılmış. İçinde elma ve canlı mikroorganizmalar dışında herhangi bir bileşen katkı maddesi vb. yoktur.

KANTARON YAĞI: Sarı kantaron otunun natürel sızma zeytinyağına maserasyonu ile elde ediliyor. Antik çağlardan beri kullanılan bu mucizevi ürünün günümüzde bir özelliği onun daha çok popüler olmasını sağladı. Bu özellik kadınların cilt güzelliği ve makyaj temizliğinde kantaron yağını doğal olduğu için kullanmaları.

BİTKİ ÇAYLARI: Zahter kekik (deli kekik), papaya, hatmi ve diğerleri... Doğadan özenle toplanıp doğru yöntem ile kurutulup özenle paketlenip hiçbir işleme maruz bırakılmadan tüketicilere ulaştırılıyor.

DOĞAL SİRKELER: Elmadan incire; alıçtan, ayvaya kadar birçok meyveyi doğal fermantasyon ile uzun ve meşakkatli bir süreçte sirkeye dönüştürüyoruz. Ürünlerimizin probiyotik özelliğini kaybetmemesi için onları pastörizasyon veya mikro filtrasyon gibi işlemelerden geçirmeden paketleyip satışa sunuyoruz.



SON söz Cahit Uslu'nun: En büyük amacımız gerçekleştirdiğimiz butik üretim ile bir rol model olabilmek ve gençlere başka bir hayatın mümkün olduğunu anlatabilmek aslında. Yani dememiz o ki, babanın köydeki tarlasına tercih ettiğimiz büyükşehirdeki asgari ücretten daha değerli şeyler var buralarda. İhtiyacımız olan şey ise, çok hayal edip çok çalışmak...