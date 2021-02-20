Minikler anaokulunda sevgiyi ögrendı

Çocuklara ilgi, sorumluluk, saygı ve empatik anlama öğretildi. Özel Evrensel Anaokulu'nda geçen hafta 'Sevgi' konusu ele alındı. Psikomotor, sosyal-duygusal, bilişsel, dil ve öz bakım becerileri alanında yapılan etkinliklerin yanı sıra haftanın konusuna ilişkin olarak sevgi günü hakkında bilgilendirme çalışmaları yapıldı. İlgi, sorumluluk, saygı ve empatik anlamanın temelini oluşturan 'Sevgi' konusunda çocuklar, oynadıkları bilgilendirici ve eğlendirici oyunların yanında; haftanın son günü düzenledikleri kırmızı renk partisiyle günü mutlu şekilde sonlandırdı. Çocukların kendi elleriyle hazırladıkları küçük hediyeler de ebeveynler tarafından oldukça ilgi gördü. Girişimci anaokulu kurucuları Gökçe Gökşen ve Tuğçe Ay, günün anlam ve önemine yönelik öğretmenlerine ve personellerine LÖSEV'in hazırlamış olduğu Sevgi temalı hediyeler verdi.

MELİH DEMİRTAŞ