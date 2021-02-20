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Haberler Cumartesi Moda dünyasında işbirliği

Moda dünyasında işbirliği

Moda dünyasında işbirliği

20.2.2021

Yeni nesil moda markası Marine Serre ve köklü ayakkabı markası Jimmy Choo yeni bir iş birliğine imza atarak kapsül bir koleksiyon hazırladı. Jimmy Choo, 2000 Sonbahar/Kış koleksiyonunda bulunan sivri burunlu ve yüksek topuklu ayakkabıyla katılıyor. İki markanın da DNA'sı korunarak oluşturulan 6 farklı ayakkabı modeli fonksiyonelliği ve rahatlığı bir arada sunarken Jimmy Choo'nun nostaljik tasarımlarından da ilham alıyor. Alçak topuklardan sivri burunlara, kısa botlardan klasik ayakkabılara Serre'nin imzası haline gelen ay deseni kendini göstermeye devam ediyor.

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