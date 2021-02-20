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Haberler Cumartesi Spil’in hayalet selalesi

’in hayalet selalesi

’nın ’ndaki gizemli su kaynağının oluşturduğu şelale görenlerin ilgisini çekiyor. Kayalıkların arasından çıkan yaklaşık 10 metrelik şelale düştüğü yerde birikinti oluşturmadan toprağa karışıyor.

Spil’in hayalet selalesi

20.2.2021

Ailesiyle birlikte piknik amacıyla Spil Dağı Milli Parkı'na giden Hasan Şahin, kayalıkların arasından çıkan suyun yaklaşık 10 metreden aşağıya şelale şeklinde aktıktan sonra toprağın altında kaybolduğunu gördüklerini ve çok şaşırdıklarını söyledi. Şahin, "Yıllardır buraya geliyoruz, her zaman göremiyoruz, çok enteresan bir durum. Buradan geliyor ve birkaç metre sonra yeniden toprağın altında kayboluyor, çok enteresan bir şey. Bu yoldan yıllardır geçiyoruz ama ilk defa görüyorum burasını" diye konuştu. Spil Dağı Milli Park Müdürlüğü yetkilileri ise Güvercin Kaya mevkiinde kayalıkların arasından çıkan suyun her zaman görülemediğini, sadece kış aylarında aşırı yağmur ya da yağan karların eridiği dönemlerde şelale şeklinde görüldüğünü belirtti.

CÜNEYT HASÇELİK

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