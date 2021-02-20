Spil’in hayalet selalesi

Ailesiyle birlikte piknik amacıyla Spil Dağı Milli Parkı'na giden Hasan Şahin, kayalıkların arasından çıkan suyun yaklaşık 10 metreden aşağıya şelale şeklinde aktıktan sonra toprağın altında kaybolduğunu gördüklerini ve çok şaşırdıklarını söyledi. Şahin, "Yıllardır buraya geliyoruz, her zaman göremiyoruz, çok enteresan bir durum. Buradan geliyor ve birkaç metre sonra yeniden toprağın altında kayboluyor, çok enteresan bir şey. Bu yoldan yıllardır geçiyoruz ama ilk defa görüyorum burasını" diye konuştu. Spil Dağı Milli Park Müdürlüğü yetkilileri ise Güvercin Kaya mevkiinde kayalıkların arasından çıkan suyun her zaman görülemediğini, sadece kış aylarında aşırı yağmur ya da yağan karların eridiği dönemlerde şelale şeklinde görüldüğünü belirtti.

CÜNEYT HASÇELİK