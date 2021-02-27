Çevrimiçi sanat eğitimine devam

Önümüzdeki hafta okullar açılıyor. Ancak online eğitim almaya alışan çocuklar öğrenme programlarına devam ediyor. Sakıp Sabancı Müzesi Öğrenme Programları, 5-12 yaş grubuna çocuklara yönelik eğitici ve eğlenceli etkinlikleri sürdürüyor. Mart boyunca hafta sonları gerçekleştirilecek çevrimiçi atölyeler, heykel, mitoloji, resim okuma, soyut sanat, bilim, doğa, paleontoloji gibi farklı temalar içeren 10 farklı atölyeden oluşuyor. Hafta sonları 12.00-13.00 saatleri arasında Zoom servisi üzerinden gerçekleştirilecek çevrimiçi dersler, Sakıp Sabancı Müzesi web sitesi üzerinden satın alınabilecek.

MOZAİK ATÖLYESİ

Çocuklar, renkli cam, taş, toprak gibi farklı malzemelerden küçük parçalarla oluşturulan çalışmaları ve müzelerin koleksiyonlarında yer alan mozaik eserleri inceleyecek, sonrasında da kendi mozaik çalışmalarını yapacak.

GÜNÜMÜZDE MONA LİSA ATÖLYESİ

Sanat tarihinin en ünlü portresi Mona Lisa'nın izinden Rönesans dönemi sanatına dair bilgi verilecek çocuklar, aynı zamanda bu eserin modelini günümüzde yaşarken hayal ettikleri portre çalışmaları gerçekleştirecek.

GİACOMETTİ İLE FİGÜRLER ATÖLYESİ

Çocuklar, İsviçreli heykeltıraş ve ressam Alberto Giacometti'nin eserlerindeki inceltilmiş figürlerden ilhamla kendi çalışmalarını tasarlayacak.

RESİM OKUMA ATÖLYESİ

Resmi oluşturan unsurların keşfedileceği tabloda görünenin ötesine bakmaya yönelik alıştırmalar gerçekleştirilecek. Çocuklar, esere içinden bakmak, renkleri değiştirmek gibi oyunlar yoluyla, resimde ön ve arka plan ilişkisi, renk ve figür kullanımı gibi konular üzerine düşünecek.

HEYKEL ATÖLYESİ

"Heykel sanatı nedir?" sorusundan yola çıkan Heykel Atölyesi'nde, İlhan Koman'ın Akdeniz heykeli incelenecek. Katılımcılar bir kutu kapağı içinde seramik hamuruyla yaptıkları çalışmada, Koman'ın figürlerinden birini kendilerine göre yorumlayacak. Atölyenin son aşamasında ise akrilik boyalarla çalışmanın fonu renklendirilecek.

BİLİM ATÖLYESİ'

"Mikroplara ne oldu?" sorusundan yola çıkarak çocuklara el yıkamanın önemi, basit bir benzetmeden yola çıkan bir deneyle anlatılacak.

MİTOLOJİ ATÖLYESİ

Yunan mitolojisine ait tanrı, canavar ve kahraman figürleriyle çocukların hayal gücünü geliştirmeyi amaçlayan Mitoloji Atölyesi'nde, mitolojik bir sahnenin betimlendiği Venüs'ün Doğuşu tablosu incelenecek. Çalışma kapsamında aynı zamanda hikâye yapısına dair fikir de edinecek katılımcılar, mitolojiden hareketle kendi kahramanlarını yaratacak.

DOĞA ATÖLYESİ

Kuru yaprak, çiçek ve deniz kabuğu gibi doğal malzemelerle resim yapılacak Doğa Atölyesi'nde çocukların doğa bilincini geliştirmek ve yaratıcı düşünme becerilerini harekete geçirmek hedefleniyor. Çocuklar resimlerinde kullandıkları yaprakların geldiği ağaçlar ve çiçekler konusunda da bilgilendirilecek; böylece bu bitkilerin yıl boyunca geçirdiği dönüşümü izleme fırsatı bulacak.

SOYUT SANAT ATÖLYESİ

Betimlemek ve birebir temsil dışında sanatsal ifade araçlarını konu alan Soyut Sanat Atölyesi'nde çocuklar, hem bu fikir üzerine tartışacak hem de soyut sanatçıların eserlerini inceleyecek, onların kullandığı boya sıçratma, damlatma, dökme gibi yöntemlerle kendi çalışmalarını gerçekleştirecek.