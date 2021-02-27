DENIM elbiseler fark yaratıyor

Çok yönlü kullanım sunan ve her stile uyum sağlayan jean elbise modellerini keşfetmeye hemen başla! Çünkü bu bahar ve yaz aylarında karşımıza en çok çıkacak trend bu! Kış mevsimi dışında rahatça kullanabileceğiniz elbise stilidir.

2020-2021 kot elbise modelleri ve kombinleri sizi her açıdan farklı gösterecektir. Bu yüzden hala bir kot elbiseniz yoksa hemen gardırobunuzun bu eksiğini giderin. Denim elbiseler zamansız klasikler olarak kabul edildiği için her zaman stil parçası dışında değerlendirilmez. Bu elbiselerle spor ayakkabılar, kama sandaletler, topuklu ayakkabılar en uygun şekilde kombinlenebilir. Aksesuar seçiminde ise çanta kesin olmalıdır. Çantalarla beraber gerçekten çok şık oluyor bu elbiseler. Ayrıca saat, gözlük, kolye, bileklik gibi parçalarla çok güzel kombin olacaktır.

FULYA TANYOL

KOLYE ÇANTALARLA AĞIRLIKTAN KURTULACAKSINIZ

2020 yılında trend olan bel çantalarının yerini boyuna takılan çantalar alacak. Peki 2021 çanta modası kolye çantalar nelerdir. Uzun uzun çanta hazırlama ve onu kolunuzda saatlerce taşıma telaşı da bu modayla sona erecek gibi duruyor. Jacquemus markasının başının altından çıkan bu trend, pek çok markaya da ilham vermiş durumda.

Plaja ya da markete giderken içine anahtar ve para koymak için ideal gibi görünüyor. Pek çok markanın önümüzdeki sonbahar-kış koleksiyonuna eklediği bu çantaları daha çok göreceğiz.