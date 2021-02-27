Gördes-Japonya kültür köprüsü Emine Teyze

Manisa'nın Gördes ilçesinde yaşayan 68 yaşındaki Emine Ataman Koç, yaşadığı küçük ilçenin kültür hazinesi. İmkansızlıklara rağmen hayallerini gerçekleştiren Emine Ataman Koç, 27 bin kişilik küçük bir ilçe olan Gördes'in turizmine katkı sağlıyor.

Eğitim hayalini ilkokuldan sonra yarıda bırakmak zorunda kalan Emine Ataman Koç'un hikayesi Gördes'te halı dokurken başladı, Japonya'ya kadar uzandı. Evinin duvarlarını halı motifleriyle süsleyen, şehrin kültür hazinesi seçilen ve Japonları Gördes'e getirmek için çalışan Emine Ataman Koç, hikayesini Yeni Asıra anlattı.

EVLİYKEN ORTAOKUL VE LİSE OKUDU

ilkokuldan sonra çok istemesine rağmen okuyamadığını belirten Koç, "O dönemde imkansızlıklar vardı. 16 yaşında nişanlandım. Tarla işleriyle ve halı dokuyarak yaşamımı sürdürüyordum. 22 yaşında evlendim. Eşim İbrahim Koç İstanbul'da çalışıyordu. Evlenip İstanbul'a gelince tekrar okumaya karar verdim. Ortaokulu, liseyi dışarıdan bitirdim" dedi.

DİLİNİ ÖĞRENİP JAPONYA'YA GİTTİ

Yabancı dile de merakının çok fazla olduğunu dile getiren Koç yaşadıklarını şu sözlerle anlattı: Japonca bilen kişi o dönemlerde yoktu. Hevesle Japoncaya başladım. Eşim başta ciddiye almamıştı, bu kadar ilerleyeceğimi düşünmemişti. Japoncayla ilgili 4 yıl eğitim aldım. Japonların yaşamlarını bilmeden bu mesleği yapmam zordu. Japonya'ya gidip orada da kaldım. Rehberlik lisansımı aldım ve 30 yıl kadar da rehberlik yaptım. Harita mühendisi eşim Doç. Dr. İbrahim Koç ile birlikte emekli olup Gördes'e döndük."

MOTİFLERİ DUVARLARA RESMETTİ

Gördes'in temel kültürünün halıcılık olduğunu anlatan Emine Ataman Koç, evinin duvarlarını da örnek olması için halı motifleriyle donattı. Çocukluğunda dokuduğu halıları evinin duvarlarına yansıtan Koç, rengarenk duvarlarıyla ilgi çekti. Emine Ataman Koç, "Bütün duvarları halıyla süslemeyi hayal ediyorum. Bunu ben başlatayım istedim. Buraya gelenler kentin kültürünü yansıtan halıları duvarlarda görsünler. Halıları birebir hiç orijinalini bozmadan duvarlara resmettim. Görenler merak ediyorlar, gelip fotoğraf çektirenler oluyor" diye konuştu.



3 KİTAP YAZDI MEMLEKETİNİN KÜLTÜR HAZİNESİ OLDU

Doğup büyüdüğü yerin kültürüne katkı sağlamayı amaçlayan Emine Ataman Koç yaptığı çalışmalarla Kültür Turizm Müdürlüğü ve Manisa Valiliği tarafından 'Şehrin kültür hazinesi' olarak seçildi. 'Japonlarla tarihin izinde güneşin peşinde', 'Gördes'ten Tokyo'ya ve '6 bin düğüm bir yevmiye Gördes' isimli 3 kitap yazdı. İlçenin değerlerini yaşatmanın peşine düşen Koç, Kurtuluş Savaşı'nın kadın kahramanlarından Gördesli Makbule'yi de tanıtıyor. 'Gördesli Makbule' bebekleri aslına uygun olarak yapılıyor ve ilçenin tanıtımında kullanılıyor.

JAPON TURİSTLERİ GÖRDES'TE AGIRLIYOR

Kültürel değerleri korumayı ve tanıtmayı amaçlan Emine Ataman Koç, ilçenin kültür elçisi oldu. Özellikle Japon turistlerin doğup büyüdüğü yere gelmesi için harekete geçen Koç, "30 yılın ardından emekli olup doğduğum yere döndüm. Kültürümüzü tanıtmak, Gördes'e turist çekmek için harekete geçtim. Her sene Japon misafirlerimi Gördes'te ağırlamaya başladım. Daha büyük grupları buraya çekmek istiyoruz. Buranın tarihi, kültürel yerlerini tanıtıyoruz. Kurduğum dernekle de Gördes'te yaşayan kadınlara katkı sağlamaya çalışıyorum" diye konuştu.

NERMİN UÇTU