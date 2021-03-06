Beyaz gözlükler sokaga çıkmaya basladı

2020 İlkbahar/Yaz gözlük trendleri, yeni sezonu çeşitli boy ve şekillerdeki birçok farklı tasarımla kucaklıyor. Gözlük trendinin başında beyaz çerçeveli gözlükler geliyor. Beyaz çerçeveli gözlükler, Kurt Cobain'in favori çerçeve stili olarak ikonik bir statü kazandığından beri onlarca celebrity tarafından sıkça tercih ediliyor. Audrey Hepburn gibi moda ikonlarının tercihi olan beyaz çerçeveli güneş gözlükleri, tıpkı rengarenk güneş gözlükleri gibi stilinize dikkat çekici bir unsur ekliyor.
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