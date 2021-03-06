Ege’nin incisinin kalbindeki lezzetler

8 bin 500 yıllık tarihi, 36 uygarlığa ev sahipliği yapmış zengin coğrafyasıyla İzmir olağanüstü bir mutfak kültürüne sahiptir. İzmir mutfağı ise uzun tarihi geçmişi olan bir mutfaktır. İzmir ve yöresinin yemekleri çeşit açısından son derece zengin olup, Ege, Akdeniz ve Anadolu mutfaklarının özgün bir bileşimidir. Bu hafta lezzet durağımız yüzyıllardır farklı kültürlerin buluşma noktası olan; coğrafi yapısı, sıcak iklimi, doğal güzellikleri ile dünyaya açılan pencere İzmir'in kalbinde yer alan Mövenpick Hotel İzmir. Mövenpick Hotel İzmir, İsviçre kökenli bir otel zincirinin halkasıdır. İsviçre geleneklerine sadık kalınarak yürütülen hizmet anlayışı sayesinde, 24 saat kusursuz bir hizmet vermekte olup iddialı mutfağında damak zevkinizi şımartabilirsiniz. Misafirlerinin beklentilerini karşılamayı ve onları evinde gibi hissettirmeyi amaçlayan Mövenpick Hotel İzmir, kişiye özel hizmet mottosuyla hizmet vermektedir.



ŞIKLIK VE LEZZET

Otelin giriş katında bulunan dünyaca ünlü Mövenpick gastronomisinin sunulduğu Margaux Restoran'ın konforlu ortamında Executive Chef Murat Yıldız ve ekibinin hazırladığı Türk ve dünya mutfaklarından spesiyalleri tadabilirsiniz. Margaux Restoran'ın mutfağından çıkan leziz spesiyaller ile öğle aralarınızı keyifli bir molaya çevirebilir; akşam yemeklerinizi sevdikleriniz ile birlikte bir ziyafete dönüştürebilirsiniz. Yine otelin giriş katında bulunan otelin pastanesi Swiss Cake'in menüsünde ise Mövenpick kahvesi, kekler, pastalar ve ünlü Mövenpick dondurmaları yer alır. Gün bitiminde yorgunluğunu nasıl atacağını düşünen misafirler için sade ve zarif döşenmiş lobideki Breeze Bar ideal bir mekan. Ege Denizi'ne hakim manzarası ile Mövenpick Hotel İzmir, geniş bulvarlar, iş merkezleri, mağazalar ve alışveriş alanları ile çevrelenmiştir. Muhteşem körfez manzarası ile İzmir'i yaşayıp hissedebilirsiniz.



ÖDÜLLÜ HİZMET

World Travel Awards ve World Luxury Hotel Awards tarafından "Türkiye'nin Önde Gelen İş Oteli" seçilen ve Green Globe sertifikası bulunan Mövenpick Hotel İzmir, modern çizgilere sahip, işlevsel tasarımlı 185 odasında, yüksek hızda internet bağlantısı, klima, çalışma masası ve direkt telefon hattı gibi konfor sağlamaya yönelik hizmetler sunmaktadır. Hizmet kalitesiyle toplantı ve etkinliklere fark katan Mövenpick Hotel İzmir'de; son teknoloji ürünleriyle donatılmış 10 adet toplantı salonu mevcuttur. Modüler yapıları ve şık dekorasyonları ile gerek iş toplantılarınıza, gerekse özel etkinliklerinize ev sahipliği yapabilecek salonlar, konfor ve işlevselliğin hâkim olduğu bir ortam sunar. Otelin 11. katında bulunan Coral Sağlık Kulubü; muhteşem deniz manzarası, kapalı havuzu, fitness salonu, saunası, buhar odası ve spor aktiviteleri ile dinlenmek ve yenilenmek isteyenler için her türlü olanağı sunmaktadır.



HEM GURME HEM ŞEF

Mövenpick Hotel İzmir'deki görevine Sous Şef olarak başlayan ve Nisan ayı itibariyle Baş aşçılığa terfi eden Murat Yıldız, Alman, Fransız, Koreli, Güney Afrikalı, Americalı ve Japon birçok şefle bire bir çalışma imkanı bulmuş. Bu zaman zarfında Moskova ve Hindistan'da bulunma imkanı elde ederek Türk mutfağı ve insanını yakından tanıma fırsatı yakalayan başarılı şef, 2014 yılından itibaren Mövenpick Hotel Izmir'de Executive Şef olarak kariyerine devam ediyor ve dünyaca ünlü Fransız gurme grubu olan Chaine des Rotisseurs ve İzmir aşçılar derneği yönetim kurulu üyesi.



KÜRESELDEN YERELE

Dünya mutfağının seçkin örneklerini içeren, İsviçre ve Türk damak tadına uygun, cezbedici zengin menüsü hakkında bilgi veren yetenekli Executive Chef Murat Yıldız, "Otelimiz gastronomi konusunda kendisini kanıtlamış, birçok Chaine yemeği ve tadımlara ev sahipliği yapmış, İzmir'in en iyilerinden biri olarak gösterilen bir mutfağa sahiptir. Biz gelen misafirlerimize Türk ve dünya mutfağını açıyoruz. Dünya mutfağımızın içinde modern yerel lezzetleri de barındırıyoruz ve bunları İzmir ve Türkiye'nin en iyi içecekleri ile eşleştiriyoruz. Margaux Restaurant otelimizin tek restoranı olduğu için oldukça yoğun operasyonlarımız oluyor. Aynı zamanda yıl içinde kuşkonmaz, Çin mutfağı, somon gibi 7-10 günlük periodlarla yemek festivalleri düzenliyoruz. Dünya mutfaklarını mümkün olduğunca tanıtmaya çalışıyoruz. Margaux restaurant, akşamları a la carte çalışıyor. Menümüzü yılda 2 defa yaz ve kış menüsü olarak değiştiriyoruz" dedi.



İDDİALI, SAĞLIKLI MENÜ

Menülerinin oldukça iddialı olduğunu belirten Yıldız sözlerini şöyle sürdürdü: "İsviçre merkezli olduğumuz için menüde İsviçreye özel somon, röşti, tartar gibi yerel lezzetler var. "Go healthy" olarak adlandırdığımız global uygulamamızda; kalorileri az, sağlıklı yiyeceklerden oluşan ve her üç ayda bir değişen menüler sunmaktayız. Türk mutfağının en özel yemeklerini farklı dokunuşlarla değiştirip sunuyoruz." Son söz; Gastronomi ve mutfak kültürü, dünyada olduğu gibi Türkiye'de de giderek profesyonelleşiyor. Ülkemiz de gastronomi turizmini keşfetti ve bu konuya önem veriyor. Birçok iyi üniversitede bu alanda bölümler mevcut. Aileler çocuklarını gastronomi alanında okuması için yurt dışına gönderiyor. Aşçılık, günümüzün en revaçta mesleği haline geldi.

Sezer ALTAN