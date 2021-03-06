İkinci şansını yaşam sevinciyle doldurdu

İzmir'de 6 yıl önce bir hukuk bürosunun tahsilat servisinde çalışan ve kendi içinde yaşadığı bunalım sonrası Naldöken'de kendisini trenin altına atarak canına kıymak isteyen Begüm Tiraş şans eseri hayatta kalmayı başardı. Begüm Tiraş, bir yıla yakın süren tedavisinin ardından evlendi, anne oldu. İkinci çocuğuna hamile olan Begüm Tiraş, "Benim için yaşamaz ölür dediler, Aylarca yoğun bakımda kaldım. Bebek gibi yürüteçlerle yeniden yürümeyi öğrendim, iç organlarım büyük hasar gördü. Ama hayata tutundum. Yaşamanın güzel bir şey olduğunu geç de olsa anladım. Bornova halkının yardımı ile imce usulü evlendim, çocuk sahibi oldum. İkinci çocuğuma hamileyim, benim mesajım tüm gençlere sakın aklınızdan bile geçirmeyin, pozitif olun, hayatı yaşamıyı sevin, kızdığınız şey neyse onun üstüne pozitif güler yüzlü gidin biz kazanacaksınız. Her ne olursa olsun yaşamak güzel" dedi. Begüm Tiraş, kendini İZBAN treninin altına atarken içinde kopan fırtınaları, sonrasında hastanede yaşadıklarını, evlilik ve annelikle taçlandırılan güzel anlarını Yeni Asır'a anlattı...

GÜZEL KIZIM NİYE YAPTIN?

Tiraş o kara günü şu sözlerle anlattı: 2015 yılında şubat aylarında ufak bir depresyon geçiriyordum psikiyatri desteği almak istedim. Kullandığım ilaç bir süre sonra beni intihara meyletti. 5 Şubat günü saat 22:30 sıralarında otobüse binmiş eve gidiyordum. Bayraklı'da inmem gerekirken dalgınlıkla Karşıyaka Naldöken'e varmışım. Otobüs durağını bulamayınca ağlaya ağlaya karşıma çıkan İZBAN'a doğru yol aldım. Yaşadığım sıkıntı nedeniyle bir anda kendimi trenin altına attım. 24 yaşındaydım. En son hatırladığım tüm bağırış çağırışlara rağmen kendimi trenin altına atmam. Makinistin 'Güzel kızım neden böyle yaptın' demesi son duyduğum sözlerdi" diye konuştu.



HAYAT BIR SANS DAHA VERDI

TİRAŞ Ege Üniversitesi'nde bir yıla yakın süre yaşadıklarımı anlatmak istemiyorum. Çünkü aklıma bile geldiğinde çıldırıyorum. Yaşamak, nefes almak ne kadar güzel. Buradan şimdi tüm gençlere yada böyle kötü bir niyeti olan herkese seslenmek istiyorum. Bakın ölümden döndüm, sonra hayat bana bir şahs daha verdi. Önce Bornova halkının verdiği imece desteği ile evlendim. İlk çocuğum dünyaya geldi. Şimdi ikinci çocuğuma hamileyim iki aylık. Bundan güzel bir duygu yok. Her ne sıkıntınız varsa, sıkıntınızın üstüne pozitif düşünüp gidin. O sıkıntıdan kaçmayın sıkıntıyı çözerken ailenizi ve sevdiklerinizi düşünün. Onlarla birlikte sıkıntıyı çözmeye çalışın, tek başına biz hiç bir şeysiniz, ben değil, biz olmayı öğrendim. Güzel hava, hayat güzel, insanlar güzel ve yaşamak güzel. Yaşamaktan, nefes almaktan, koşmaktan daha güzel bir şey yok. Asla ölmeyi düşünmeyin. Hayat size belki benim gibi ikinci şansı vermez" dedi.