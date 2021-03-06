Pantone sarısı tabuları yıkıyor

Dünyanın bütün renklerini bir araya getiren Pantone, her yıl olduğu gibi bu yıl da öne çıkması beklenen rengi belirledi. Pantone'a göre, 2021'in rengi ultimate gri ve canlı sarı renkleri oldu. Sarı, çarpıcı, neşeli ve aynı zamanda giyim konusunda da evrensel olarak zor bir renk. Çünkü cilt tonuna uygun sarıyı bulamadığınız zaman olduğunuzdan soluk görünebilirsiniz. Birçok kadın bu rengi giymeye cesaret edemez. Sanki bu renk ile herkes ona bakıyormuş ve komik gözüküyormuş gibi hisseder; ancak bu sezon sarı renk herkesin tabularını yıkacak. Brandon Maxwell, Self- Portrait, Karen Walker, Batsheva ve daha birçok tasarımcının bu canlı rengi koleksiyonuna kattığını görebilirsiniz.

Fulya TANYOL