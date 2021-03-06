  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Cumartesi Pantone sarısı tabuları yıkıyor

Pantone sarısı tabuları yıkıyor

Pantone sarısı tabuları yıkıyor

6.3.2021

Dünyanın bütün renklerini bir araya getiren Pantone, her yıl olduğu gibi bu yıl da öne çıkması beklenen rengi belirledi. Pantone'a göre, 2021'in rengi ultimate gri ve canlı sarı renkleri oldu. Sarı, çarpıcı, neşeli ve aynı zamanda giyim konusunda da evrensel olarak zor bir renk. Çünkü cilt tonuna uygun sarıyı bulamadığınız zaman olduğunuzdan soluk görünebilirsiniz. Birçok kadın bu rengi giymeye cesaret edemez. Sanki bu renk ile herkes ona bakıyormuş ve komik gözüküyormuş gibi hisseder; ancak bu sezon sarı renk herkesin tabularını yıkacak. Brandon Maxwell, Self- Portrait, Karen Walker, Batsheva ve daha birçok tasarımcının bu canlı rengi koleksiyonuna kattığını görebilirsiniz.

Fulya TANYOL

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Pantone sarısı tabuları yıkıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.