5 kuşaktır sadece ezme üretiyorlar

İzmir'e kent kültürü ve kimliği kazandıran imgelerden biri de Tarihî Kemeraltı Çarşısı'dır. 7000 yıllık geçmişe sahip çarşı, Tarihi Büyük İskender'e kadar uzanan, İstanbul'un kapalı çarşısının da ilham kaynağıdır.

Esnaflık kültürünün yaşatıldığı eski bir ticaret yerleşim yeri. İzmir Kemeraltı her zaman orada olup hiçbir zaman tümüyle kavranamayan, gizemli bir keşif alanıdır. Kemeraltı'nı anlamak ve deneyimleri sürekli kılmak için farklı gözlerle bakabilmek gerekir. Bu hafta lezzet durağımız, mutfak kültürümüzün en eski lezzetlerinden birini sunan Elgani Ezmecizade...

Tarihi 1853'e dayanan, 5 kuşaktır aynı ailenin yaptığı bu enfes lezzetleri Kemeraltı'ndaki Kızlar Ağası Hanı'nda tadabilirsiniz.

Ezmelerin sunumunun yapıldığı, kenarları pirinçten yapılmış camlı otantik vitrinleri ise ayrı bir hikayenin konusu olabilir.





SARAY GELENEĞİ MARZİPAN

Elgani Ezmecizade, İzmir'le özdeşleşen lezzeti buradan tüm Türkiye'ye ve dünyaya gönderiyor. Elgani Ezmecizade'nin işi ezmedir ve sadece ezme üreten Türkiye'de tek yer olma özelliği taşımaktadır. Elgani ezmeler de İzmir kadar özeldir. Tamamen doğal ve vegan olarak üretilen el yapımı gerçek enfes ezme çeşitlerinin tadına mutlaka bakmalısınız. Elgani, elden gelen bolluk anlamına gelmektedir. "El" ve "Gani" Eli Zengin, yani "eli bol" anlamı taşımaktadır.

Ezme kültürü Türk topraklarında ilk şeker ile bademin elde ezilerek bir araya getirilmesiyle ortaya çıkıyor.

Bakmayın İtalya'nın Almanya'nın veya Macaristan'ın marzipana sahip çıkmasına.

Marzipanı ilk Türkler yapmış.

Zaten kuruluşundan beri bir Osmanlı geleneği olması da bunu kanıtlar nitelikte.

Sadece reçetenin halk ile buluşması çok geç oluyor. 1370'li yıllarda 1.

Murat zamanında, saray; zehirlenme korkusu ile tüm çeşnici başı ve aşçılarını kovuyor. Böylece ezme kültürü geç de olsa halk ile buluşuyor.



85'İNDE HALA EZME YAPIYOR

Turizm Bakanlığına göre ezme kültürünün yaşayan son elçisi Elgani ailesinin 3. kuşak temsilcisi 85 yaşında hala ezme yapmaya devam eden Remzi Usta. Bu tarihi reçete ve geleneği şimdi 5. kuşak torunları devam ettiriyor.

Erhan Usta, ezmeciliği Burdur'da kayınpederinden öğrenmiş ve daha sonra araştırmalarıyla da geliştirmiş kırk yıllık bir usta. Elgani'de otantik sunumuyla üç çeşit ezme yapıp satılıyor. Ceviz ezme, badem ezme, Antep fıstığı ezme.

Elgani Ezmecizade, aslında bir aile işletmesi. Yıllardır üretimi Erhan usta yapmış, iktisatçı olan eşi de finans ayağında yardımcı olmuş. İlk günden itibaren işin içinde olan adeta ezme ile büyüyen Görkem Harmanda avukat, küçük oğlu Cenk Harmanda ise Ekonomi Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği'ni Tübitak bursu ile okumuş. Her ikisi de ezme işini devam ettirme kararı almış ve beşinci kuşak olarak kolları sıvamışlar. Cenk Harmanda, üretim alanında Görkem Harmanda ise satış ve pazarlama alanında işin başına geçmişler. Görkem bey ham madde teminini de yapmakta.



HAM MADDE MEMLEKETTEN

Kuşaklar boyu bu lezzetin devam etmesinin sırrını sorduğum Görkem Harmanda, "Bu iş bir kültür, bilgi, gönül, sevgi ve aşk işi. Atalarımızdan dedelerimizden aldığımız eli, kültürü, lezzeti koruyor, devam ettiriyoruz.

Hiçbir ürünümüz ithal değil. Yerli ham madde kullanıyoruz. Yerli fide, yerli toprak ham maddeyi savunuyoruz.

Badem ezmesi yani evrensel adıyla marzipanı kendi topladığımız Datça'nın ak bademinden yapıyoruz. Ceviz ezmesini Aydın sınırından Isparta sınırına kadar tüm Toros köylerini gezip topladığımız yerli cevizlerden yapıyoruz. Antep fıstığı ezmesi için Gaziantep'e gidip sadece 1. kalite boz fıstık topluyoruz. İthal hiçbir ürün kullanmıyoruz. Tüm ezmelerin katkısız doğal ve en önemlisi de vegan olması çok rağbet görmesini sağlıyor.

Ürünlerin içerisinde yağ, glikoz şurubu veya herhangi bir katkı maddesi yok.

Çeşme suyu dahi kullanmıyoruz. Doğal kaynak suyuyla yapıyoruz. Bu yüzden klor kokusu gelmez ve ürünler sert olmaz" diye konuştu.

Benim favorim badem ezmesi ve Antep fıstığı ezmesi. Badem ezmesi kahve ile çok yakışıyor. Ceviz ezmeleri ise şekersiz çay ile muazzam bir keyif veriyor.

Dedelerinin devam ettirdiği Burdur'da bir ve İzmir Kemeraltı'nda iki toplam 3 şube ile hizmet veriyorlar.

Önümüzdeki dönemde markalaşmak, şubeleşmek tüm Türkiye'ye, dünyaya bu lezzeti tattırmak istiyorlar.



SON SÖZ; Aile şirketlerinin en büyük sorunu olan şirketin nesilden nesle sürememesi yok olma tehlikesi ile karşı karşıya kalmasıdır.

Burada önemli olan, yöneticinin vizyonudur. Bu vizyonu kuşaklar boyu devam ettiren Elgani Ezmecizade ailesini kutluyor ,başarılarının devamını diliyorum.